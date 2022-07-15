https://crimea.ria.ru/20220715/v-simferopole-nadolgo-ogranichat-dvizhenie-1123856245.html

В Симферополе надолго ограничат движение

В Симферополе надолго ограничат движение - РИА Новости Крым, 15.07.2022

В Симферополе надолго ограничат движение

В Симферополе на два месяца ограничат движение по нескольким улицам из-за строительства водовода. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T17:06

2022-07-15T17:06

2022-07-15T14:12

ситуация на дорогах крыма

симферополь

транспорт

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на два месяца ограничат движение по нескольким улицам из-за строительства водовода. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.Так, временное ограничение вводится с 06:00 25 июля до 06:00 21 августа по улице Гончарова (на участке от Молодежного проезда до проспекта Вернадского).А с 06:00 22 августа и до 25 сентября по улице Гончарова (участок проспект Вернадского – Беспалова – Первомайская – Ломоносова – Радищева – Лескова), а также на улицах Нестерова, Дарвина и Долетова (на участке от Ломоносова до Цветочной).Власти города просят жителей и гостей крымской столицы учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

https://crimea.ria.ru/20220713/tsentr-simferopolya-perekroyut-na-noch-1123825346.html

симферополь

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симферополь, транспорт, ремонт и строительство дорог в крыму