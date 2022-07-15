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В Крыму снесут СТО, где отказались обслуживать военных с символикой "Z"

В Крыму снесут СТО, где отказались обслуживать военных с символикой "Z" - РИА Новости Крым, 15.07.2022

В Крыму снесут СТО, где отказались обслуживать военных с символикой "Z"

Станцию автосервиса в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники которой отказались обслуживать военнослужащих РФ из-за символики "Z" на автомобиле, снесут в... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T10:11

2022-07-15T10:11

2022-07-15T10:11

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Станцию автосервиса в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники которой отказались обслуживать военнослужащих РФ из-за символики "Z" на автомобиле, снесут в течение месяца по причине того, что данная СТО является самовольной постройкой. Об этом сообщил вице-премьер республики Михаил Назаров.Ранее на СТО в Красногвардейском районе отказали в обслуживании военным, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой "Z". После проверки администрацией Красногвардейского района выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой.

https://crimea.ria.ru/20220713/aksenov-postavil-tochku-v-intsidente-s-voennosluzhaschimi-v-sudake-1123833521.html

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