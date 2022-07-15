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В Крыму снесут СТО, где отказались обслуживать военных с символикой "Z"
В Крыму снесут СТО, где отказались обслуживать военных с символикой "Z" - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Крыму снесут СТО, где отказались обслуживать военных с символикой "Z"
Станцию автосервиса в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники которой отказались обслуживать военнослужащих РФ из-за символики "Z" на автомобиле, снесут в... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T10:11
2022-07-15T10:11
2022-07-15T10:11
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Станцию автосервиса в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники которой отказались обслуживать военнослужащих РФ из-за символики "Z" на автомобиле, снесут в течение месяца по причине того, что данная СТО является самовольной постройкой. Об этом сообщил вице-премьер республики Михаил Назаров.Ранее на СТО в Красногвардейском районе отказали в обслуживании военным, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой "Z". После проверки администрацией Красногвардейского района выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой.
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крым, общество
В Крыму снесут СТО, где отказались обслуживать военных с символикой "Z"
В Крыму за месяц снесут СТО, где отказались обслуживать военных РФ из-за символики "Z"