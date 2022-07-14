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В освобожденных регионах Украины восстановлена централизованная власть
В освобожденных регионах Украины восстановлена централизованная власть - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В освобожденных регионах Украины восстановлена централизованная власть
Во всех освобожденных городах Украины восстановлена муниципальная власть. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T10:48
2022-07-14T10:48
2022-07-14T10:48
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Во всех освобожденных городах Украины восстановлена муниципальная власть. Об этом сообщили в Минобороны России.В Минобороны добавили, что постепенно оживают рынки и городские службы. Местные жители вместе с военными восстанавливают инфраструктуру и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск. Также ВС РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://crimea.ria.ru/20220714/vsu-snova-obstrelyali-novuyu-kakhovku-v-khersonskoy-oblasti-1123837857.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, украина
В освобожденных регионах Украины восстановлена централизованная власть
Минобороны: во всех освобожденных городах Украины восстановили муниципальную власть
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Во всех освобожденных городах Украины восстановлена муниципальная власть. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что постепенно оживают рынки и городские службы. Местные жители вместе с военными восстанавливают инфраструктуру и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск. Также ВС РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.