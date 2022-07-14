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Музеи Крыма можно будет посещать бесплатно - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Музеи Крыма можно будет посещать бесплатно
Музеи Крыма можно будет посещать бесплатно - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Музеи Крыма можно будет посещать бесплатно
В республике стартует музейно-выставочная культурно-просветительская акция "Крымская культурная суббота", в рамках которой с 16 июля республиканские музеи можно РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T07:32
2022-07-14T07:32
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В республике стартует музейно-выставочная культурно-просветительская акция "Крымская культурная суббота", в рамках которой с 16 июля республиканские музеи можно будет посещать бесплатно. Об этом сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина."Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей, вне зависимости от гражданства, основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание", - отметила министр.Так, 23 июля, 20 августа и 3 сентября пройдут обзорные экскурсии по основной экспозиции Симферопольского художественного музея. Центральный музей Тавриды откроет свободный вход для гостей 30 июля, 27 августа, 3 сентября (исключение – выставки "Золотая кладовая" и "Наследие тысячелетий: сокровища крымских варваров I-IV веков нашей эры").Музей-заповедник "Судакская крепость" организует мероприятия 30 июля, 27 августа и 3 сентября – экскурсии пройдут по основным экспозициям на территории крепости и в Историческом музее (Бывший особняк Функа).Бесплатное посещение всех постоянных и временных выставок Крымский этнографический музей запланировал на 16 июля и 13 августа. Историко-археологический музей-заповедник "Калос Лимен" приглашает гостей в Черноморский историко-краеведческий музей 16 июля, 13 августа, 3 сентября, а в городище Калос Лимен - 23 июля, 6 августа и 3 сентября.Будет открыт для посетителей по акции и Ливадийский дворец-музей. Даты - 30 июля, 27 августа, 3 сентября.Керченский музей древностей, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника примут участие в акции 30 июля, 13 августа и 3 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220203/v-simferopole-otremontiruyut-istoricheskie-zdaniya-khudozhestvennogo-muzeya-1122252415.html
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культура, крым, туризм в крыму
Музеи Крыма можно будет посещать бесплатно

Минкульт Крыма: республиканские музеи по субботам можно будет посещать бесплатно

07:32 14.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Евгений БондаренкоЦентральный музей Тавриды в Симферополе
Центральный музей Тавриды в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В республике стартует музейно-выставочная культурно-просветительская акция "Крымская культурная суббота", в рамках которой с 16 июля республиканские музеи можно будет посещать бесплатно. Об этом сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
"Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей, вне зависимости от гражданства, основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание", - отметила министр.
Помимо свободного посещения музеев, дворцово-парковых ансамблей, популярных объектов показа и выставок, в дни открытых дверей запланированы разноформатные мероприятия, в том числе культурно-образовательные проекты и концертные программы. Графики проведения акции публикуются на официальных сайтах крымских музейных учреждений и страницах в соцсетях, а также размещаются в зонах приема посетителей.
Так, 23 июля, 20 августа и 3 сентября пройдут обзорные экскурсии по основной экспозиции Симферопольского художественного музея. Центральный музей Тавриды откроет свободный вход для гостей 30 июля, 27 августа, 3 сентября (исключение – выставки "Золотая кладовая" и "Наследие тысячелетий: сокровища крымских варваров I-IV веков нашей эры").
Музей-заповедник "Судакская крепость" организует мероприятия 30 июля, 27 августа и 3 сентября – экскурсии пройдут по основным экспозициям на территории крепости и в Историческом музее (Бывший особняк Функа).
Бесплатное посещение всех постоянных и временных выставок Крымский этнографический музей запланировал на 16 июля и 13 августа. Историко-археологический музей-заповедник "Калос Лимен" приглашает гостей в Черноморский историко-краеведческий музей 16 июля, 13 августа, 3 сентября, а в городище Калос Лимен - 23 июля, 6 августа и 3 сентября.
Будет открыт для посетителей по акции и Ливадийский дворец-музей. Даты - 30 июля, 27 августа, 3 сентября.
Керченский музей древностей, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника примут участие в акции 30 июля, 13 августа и 3 сентября.
Табличка на здании художественного музея Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 08:26
В Симферополе отремонтируют исторические здания художественного музея
 
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