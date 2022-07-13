https://crimea.ria.ru/20220713/vs-rossii-likvidirovali-zabroshennykh-pod-kharkov-ukrainskikh-diversantov-1123827976.html
ВС России ликвидировали заброшенных под Харьков украинских диверсантов
ВС России ликвидировали заброшенных под Харьков украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 13.07.2022
ВС России ликвидировали заброшенных под Харьков украинских диверсантов
Российские военные в населенном пункте Дементиевка Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, переброшенную туда из Киева. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:19
2022-07-13T12:19
2022-07-13T12:19
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в населенном пункте Дементиевка Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, переброшенную туда из Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.
/20220713/vks-rossii-unichtozhili-bolee-400-ukrainskikh-voennykh-v-nikolaeve-1123827820.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф
ВС России ликвидировали заброшенных под Харьков украинских диверсантов
МО: ВС России уничтожили группу украинских диверсантов, заброшенных из Киева под Харьков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в населенном пункте Дементиевка Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, переброшенную туда из Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен", – сказал он на брифинге в среду.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.