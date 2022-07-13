https://crimea.ria.ru/20220713/vs-rossii-likvidirovali-zabroshennykh-pod-kharkov-ukrainskikh-diversantov-1123827976.html

ВС России ликвидировали заброшенных под Харьков украинских диверсантов

ВС России ликвидировали заброшенных под Харьков украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 13.07.2022

ВС России ликвидировали заброшенных под Харьков украинских диверсантов

Российские военные в населенном пункте Дементиевка Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, переброшенную туда из Киева. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T12:19

2022-07-13T12:19

2022-07-13T12:19

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в населенном пункте Дементиевка Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, переброшенную туда из Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.

/20220713/vks-rossii-unichtozhili-bolee-400-ukrainskikh-voennykh-v-nikolaeve-1123827820.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф