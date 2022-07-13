https://crimea.ria.ru/20220713/Kakoy-segodnya-prazdnik-13-iyulya_-1118496825.html

Какой сегодня праздник: 13 июля

Какой сегодня праздник: 13 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Какой сегодня праздник: 13 июля

Верующие в этот день чтят память учеников Иисуса Христа, в Черногории отмечают День государственности. В Голливуде в этот день появились знаменитые... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-13T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Верующие в этот день чтят память учеников Иисуса Христа, в Черногории отмечают День государственности. В Голливуде в этот день появились знаменитые буквы-гиганты. А еще 13 июля родился создатель одной из популярных головоломок в мире кубика Рубика – собственно, сам Рубик.Что празднуют в мире13 июля православные отмечают праздник Двенадцати апостолов – учеников Иисуса. Этот день посвящен людям, которые первыми поверили в Христа и пошли за ним. Их звали Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иаковль), Симон Зилот и Матфий. Последний стал 12-м апостолом, заняв по жребию место Иуды Искариота.В праздник не принято вспоминать ни о слабости, которую проявил Петр (как мы помним, он троекратно отрекся от Христа), ни о предательстве Иуды. Он продал Сына Божьего за 30 сребреников, после чего Иисуса арестовали и распяли на кресте. Жестокость решения синедриона была беспрецедентной – ведь проповеди Иисуса подвели под попытку занять власть, объявив себя царем Иудейским. Самого Иуду она тоже потрясла, но было поздно…С течением времени имя Иуды стало нарицательным и используется для обозначения предательства. А выражение "поцелуй Иуды" ("появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его…") стала идиомой, обозначающую высшую степень коварства.Но в этот день – прощаются недостатки, человеческие слабости и грехи. Апостолы искренне раскаялись. И люди в этот день раскаиваются за свои слабости и ошибки и просят прощения друг у друга.В Черногории отмечают День государственности. Это единственный собственный государственный праздник Черногории, дату которой выбрали сразу по двум причинам.13 июля 1878 года по Берлинскому трактату (международного соглашение, подписанное по итогам Русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов) Черногория стала 27-м независимым государством в мире. До этого государство было под влиянием Османской империи. В 1875 года сербы и черногорцы присоединились к мятежу и объявили войну Турции.Кроме того, в ночь на 13 июля 1941 года в Черногории началось восстание против оккупационных итальянских властей. Они заняли страну в апреле 1941 года, объявив, что Черногория отделяется от Югославии под покровительством Италии.Всеобщее восстание 13 июля началось с нападения на итальянские гарнизоны по всей Черногории. Однако порыв не увенчался успехом, и режим просуществовал до 1943 года. После государство находилось под немецкой оккупацией, а с 1944 по 1945 года – под контролем югославских партизан.31 марта 1946 года государство вошло в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия как Социалистическая Республика Черногория.3 июня 2006 года Скупщина (парламент) Черногории провозгласила независимость республики. 15 июня 2006 года независимость Черногории признана Сербией, а в конце июня Черногория была принята в ООН. Сегодня в честь этого большого праздника по всей стране проходят торжества и праздничные мероприятия, а также церемония вручения главной государственной награды — "признания имени 13 июля".13 июля в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов национальной безопасности страны. Именно они обеспечивают безопасность и суверенитет государства.Дата для праздника выбрана не случайно - в этот день в 1992 году указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был образован Комитет Национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан. Именно с этого дня начинается отсчет истории ведомства и Дня сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан.Знаменательные события13 июля 1923 года на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе появился знаменитый знак "HOLLYWOOD". Он был создан в качестве рекламы, но после приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США. За всю историю своего существования знак Голливуда часто служил целью различных шуток и вандализма, был реставрирован. Сейчас его охраняют с помощью современной системы безопасности. А все приезжающие или проезжающие Лос-Анджелес фотографируют буквы, которые на западе страны стали почти столь же знамениты, как статуя Свободы на восточном берегу Америки. Это символы страны.В 1973 году вышел первый альбом британской группы "Queen" с одноименным названием. Большую часть материала составили песни, написанные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В британском чарте альбом достиг 24 строчки из 200 и продержался там 18 недель, получив золотой статус. Альбом записывался в течение двух лет, в те моменты, когда студия звукозаписи была свободна, параллельно с учебой участников группы.В 1990 году был основан Центральный банк Российской Федерации в результате преобразования Российского республиканского банка Госбанка СССР, существовавшего с октября 1987 года. С 1 сентября 2013 года Банку России перешли функции упраздненной Федеральной службы по финансовым рынкам (контролирующую финансовый рынок), что сделало его финансовым мегарегулятором. Иными словами, организация занимается защитой и укреплением устойчивости рубля, а также обеспечивает стабильность и развитие национальной платежной системы. Кроме того, Ст. 75 Конституции РФ установлен особый конституционно-правовой статус ЦБ и определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии. Проще говоря, только ЦБ может печатать деньги.Кто родилсяВ 1813 году родился российский архитектор и академик Николай Бенуа. С 1850 года он был главным архитектором Петергофа. Его творчеству принадлежат такие здания как Костел Посещения Пресвятой Девы Марии на Выборгском римском-католическом кладбище в Петербурге, Гостиный двор на Невском, а кроме этого, он спроектировал три станции Петергофской железной дороги – Стрельня, Красное Село, Сергиево.13 июля 1923 года родился актер театра и кино, народный артист СССР Михаил Пуговкин, знаменитый своими ролями в большом количестве советских фильмов, таких как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Спортлото-82", "Солдат Иван Бровкин" и других. Но сам актер лучшим временем своего творчества считал работу у режиссера Леонида Гайдая, своего близкого друга, а также у режиссера Андрея Тутышкина в фильме "Свадьба в Малиновке" и "Шельменко-денщике".Кроме того, актер снялся более чем в десяти выпусках сатирическо-художественного киносериала "Фитиль" и в нескольких выпусках киножурнала "Ералаш". Примечательно, что Пуговкин был глубоко верующим человеком. Ни на одну роль не соглашался без благословения набожной матери. Леониду Гайдаю, например, пришлось ждать три недели, прежде чем Пуговкин получил разрешение исполнить роль отца Федора в "12 стульях".В 1928 году родился Валентин Пикуль, русский советский писатель, автор суперпопулярных в СССР исторических романов. Еще при его жизни общий тираж книг писателя, исключая журналы и зарубежные издания, составил примерно 20 млн экземпляров. Книги Пикуля часто подвергались и продолжают подвергаться критике за неаккуратное обращение с историческими фактами и вульгарный стиль речи.Больше всего в этом смысле досталось роману "Нечистая сила" (исторический роман, посвященный Григорию Распутину) несмотря на то, что сам автор считал его "главной удачей в своей литературной биографии".В 1944 году родился венгерский изобретатель и скульптор Энре Рубик. Он стал всемирно известным благодаря своим объемным головоломкам и игрушкам. Но всемирную славу он получил, придумав свой знаменитый кубик Рубика, который он изобрел в 1974 году.Считается, что кубик Рубика — лидер среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано порядка 450 млн кубиков Рубика - как оригинальных, так и различных аналогов. Проводились соревнования по скорости собирания кубика, журналы печатали варианты, в какую сторону сколько раз крутить плоскости, люди передавали по рукам вырезки и сутками учили правильные комбинации. Почти как сегодня некоторые сидят за компьютерами без сна и еды.В октябре 1983 года Рубик объявил, что передает государству 7 млн. форинтов (часть доходов от реализации "кубика") на организацию и деятельность специального фонда содействия внедрению изобретений граждан Венгрии. Кстати, несколько лет назад пошла вторая волна моды на кубик Рубика. Сегодня не так, конечно, как в позднесоветские годы, но в руках людей снова можно его увидеть.В 1969 году родился украинский писатель, историк, журналист и телеведущий Олесь Бузина. Он придерживался взгляда о триединстве русского народа ("малоросов, белорусов и великоросов") и поэтому называл себя и украинцем, и русским. Бузина также считал, что украинцы озабочены не "столько созданием украинской культуры, сколько уничтожением русской". Не поддерживал журналист и "оранжевую революцию" в 2004 году, в результате которой президентом Украины стал Виктор Ющенко.Его застрелили из пистолета ТТ 16 апреля 2015 году возле дома, где он проживал. В правоохранительных органах считают, что убийство носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью журналиста.Также 13 июля родились эстрадный российский певец Вадим Козаченко, актер Борис Клюев, американская актриса Эшли Скотт, итальянский автогонщик Ярно Трулли и другие.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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