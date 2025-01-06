Рейтинг@Mail.ru
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250106/vsenoschnoe-bdenie-v-svyato-vladimirskom-sobore-khersonesa-1143137108.html
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
В канун Рождества Христова митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря в РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-06T23:44
2025-01-07T00:15
фотоленты
рождество христово
тихон шевкунов
религия
новости
общество
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143136283_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_dd4a6b3ba0e34f9c2c37a9ccd6468bc4.jpg
В канун Рождества Христова митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря в Севастополе.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143136283_54:0:1227:880_1920x0_80_0_0_24200773124c4f24bf8e20a3bfdf6183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рождество христово, тихон шевкунов, религия, новости, общество, севастополь
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса

Митрополит Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса

23:44 06.01.2025 (обновлено: 00:15 07.01.2025)
 
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
Читать в
ДзенTelegram
В канун Рождества Христова митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря в Севастополе.
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
1 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
2 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
3 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
4 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
5 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
6 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополии

Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса

Рождественская служба в Симферополе
7 из 7

Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса

© Пресс-служба Крымской митрополии
1 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
2 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
3 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
4 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
5 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
6 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
7 из 7

Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса

© Пресс-служба Крымской митрополии
 
ФотолентыРождество ХристовоТихон ШевкуновРелигияНовостиОбществоСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:27Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
00:01Погода в Крыму на Рождество порадует теплом
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
22:39Сбой МТС и мазут на крымских берегах: главное за 6 января
21:44Трампа официально объявили победителем на выборах в США
21:34Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
20:49Гривна стремительно катится вниз
20:24Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями
20:08Индонезия стала членом БРИКС
19:50Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн
19:37Время для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи
19:12В Севастополе слышна стрельба
19:01В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России
18:37Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление
18:25С пляжей Судака собрали 6 тонн загрязненных мазутом песка и водорослей
17:40Переговоры России и Украины - что заявил Макрон
17:30Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы
17:10Крымский мост: ситуация к данному часу
17:06Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц
16:38В Феодосии 7 января будет громко
Лента новостейМолния