Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
Митрополит Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
23:44 06.01.2025 (обновлено: 00:15 07.01.2025)
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
В канун Рождества Христова митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря в Севастополе.
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
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Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
2 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
3 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
4 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
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Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополииВсенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
6 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
© Пресс-служба Крымской митрополии
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
7 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
1 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
2 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
3 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
4 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
5 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
6 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии
7 из 7
Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса
© Пресс-служба Крымской митрополии