https://crimea.ria.ru/20250106/vsenoschnoe-bdenie-v-svyato-vladimirskom-sobore-khersonesa-1143137108.html

Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса

Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонеса

В канун Рождества Христова митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря в РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-06T23:44

2025-01-06T23:44

2025-01-07T00:15

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В канун Рождества Христова митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря в Севастополе.

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, тихон шевкунов, религия, новости, общество, севастополь