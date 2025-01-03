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Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь Владимира Каргаполова, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T12:58
2025-01-03T12:58
2025-01-03T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь Владимира Каргаполова, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, Владимир Каргаполов родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В. Д. Лавриненкова № 43. Далее учился в многопрофильном колледже имени маршала инженерных войск А. В. Геловани, где приобрел специальности маляра, штукатура, отделочника.В 2024 году Владимир Каргаполов заключил контракт с Министерством обороны РФ, после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с защитником Курской области Олегом ГуделовымАлушта простилась с погибшим героем СВОВ Нижнегорском районе простились с героем спецоперации Светличным
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новости, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, утраты, армия и флот, память
Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
Героя спецоперации Владимира Каргаполова проводили в последний путь в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь Владимира Каргаполова, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе простились с младшим сержантом Владимиром Евгеньевичем Каргаполовым. Владимир Евгеньевич геройски погиб в бою на Купянском направлении, до конца оставшись верным воинской присяге и своему долгу защитника Отечества", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, Владимир Каргаполов родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В. Д. Лавриненкова № 43. Далее учился в многопрофильном колледже имени маршала инженерных войск А. В. Геловани, где приобрел специальности маляра, штукатура, отделочника.
В 2024 году Владимир Каргаполов заключил контракт с Министерством обороны РФ, после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.
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