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Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь Владимира Каргаполова, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T12:58

2025-01-03T12:58

2025-01-03T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь Владимира Каргаполова, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, Владимир Каргаполов родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В. Д. Лавриненкова № 43. Далее учился в многопрофильном колледже имени маршала инженерных войск А. В. Геловани, где приобрел специальности маляра, штукатура, отделочника.В 2024 году Владимир Каргаполов заключил контракт с Министерством обороны РФ, после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с защитником Курской области Олегом ГуделовымАлушта простилась с погибшим героем СВОВ Нижнегорском районе простились с героем спецоперации Светличным

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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