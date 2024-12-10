https://crimea.ria.ru/20241210/kak-pravilno-davat-v-dolg-oboyti-problemu-storonoy-ili-pomoch-1142487681.html
Как правильно давать в долг: обойти проблему стороной или помочь?
Как правильно давать в долг: обойти проблему стороной или помочь? - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Как правильно давать в долг: обойти проблему стороной или помочь?
Долг невелик - да спать не велит. Пословица верна не только для заемщика, но и для кредитора, ведь ваша щедрость может обернуться неприятными последствиями... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T10:00
2024-12-10T10:00
2024-12-10T10:00
рнкб (пао)
долги
финансовая грамотность
финансы
совет эксперта
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Долг невелик - да спать не велит. Пословица верна не только для заемщика, но и для кредитора, ведь ваша щедрость может обернуться неприятными последствиями. Даже при одалживании денег родственникам или близким друзьям стоит учитывать долговые риски — угрозы, которые серьезно снижают шансы на возврат средств. Выясняем, кому лучше не давать в долг, какие последствия могут ожидать беспечного кредитора, а когда все же можно и нужно попробовать помочь.Рискнуть или остаться на берегуПрежде всего, следует помнить, что риск невозврата кредита присутствует всегда, и его нужно трезво оценивать. Поэтому лучше давать взаймы столько, сколько комфортно именно вам и только тому, к кому у вас есть доверие.Конечно, легкомысленные или недобросовестные приятели и члены семьи все равно могут втайне рассчитывать на то, что человек простит им долг или забудет о нем. Здесь многое будет зависеть от того, насколько для вас важны отношения с заемщиком. Если вам вернут деньги, отлично. Если нет - можете пустить дело на самотек, особенно если речь идет о небольших суммах и вы не хотите портить с человеком отношения. Но больше денег ему ссужать не стоит.Необязательный заемщикВ любом случае желательно иметь представление об имущественной и финансовой ситуации заемщика. Если у него есть регулярный доход, то денежные риски для вас могут быть минимальными. Например, если человек официально трудоустроен и имеет стабильную заработную плату, у него будет финансовая возможность выплатить долг. Если же должник постоянно испытывает денежные трудности, то возврат займа может не быть для него приоритетом. В таком случае выплаты придется контролировать, поменяется динамика отношений с человеком.Дали однажды – спросят еще разЕсли банк отказал человеку в кредите, то он может обратиться за финансовой помощью и "давить на жалость". Особенно к тем, кто уже давал деньги ранее.Если все же нужно помочь, можно давать небольшие суммы на конкретные цели. Тогда, если деньги не вернутся, это будет менее болезненным для вас.Чужая финансовая играЕще одна рисковая ситуация – пропажа должника. Ваш новый знакомый может попросить в долг, а затем исчезнуть, получив деньги. Этот вид аферы уже считается мошенничеством. Однако без документов, подтверждающих займ, доказать, что деньги не были, например, подарком, почти невозможно. Поэтому не стоит давать взаймы, тем более, крупные суммы, людям, к которым нет полного доверия.Зависимые должникиЕще одна категория вечных должников - азартные игроки или люди с другими зависимостями, теряющие деньги на прихотях, загоняя себя в долговую яму. Естественно, к таким просителям стоит относиться с осторожностью. Если речь идет, например, о родственнике или друге, спросите себя, пойдет ли ему этот займ на пользу. Если у него возникают проблемы с управлением своими финансами или с удержанием места работы, он просто вернется за деньгами вновь. В такой ситуации вам не стоит ему одалживать. Но, с другой стороны, если друг или член семьи попал в трудную ситуацию, и вы знаете, что он из тех людей, кто хочет и может вновь встать на ноги, то помочь стоит.Здесь также желательно ссуживать деньги на конкретные и понятные цели: оплату съемного жилья или операцию. Но, если деньги пойдут на украшения или дорогую одежду, в займе можно отказать.Как обезопасить себяЕсли вы все-таки решили дать в долг кому либо, лучше установить должнику четкие правила во избежание недоразумений. Желательно "на берегу" договориться с заемщиком не только о сумме долга, но и о сроках и условиях его возврата. Хотя такая практика в частных отношениях у нас пока не слишком распространена, эксперты советуют оформлять долги документально - составить долговую расписку или договор займа. Это создает юридическую основу для возврата средств и может помочь в случае конфликта.В любом случае необходимо действовать осторожно и взвешенно, учитывая возможные последствия как для себя, так и для заемщика. В частности, и кредитору, и заемщику стоит разрабатывать стратегии управления своими финансами, чтобы избежать нежелательных ситуаций. Например, отслеживать расходы, составлять реалистичный месячный бюджет, чтобы знать объем своих свободных средств, а также постоянно повышать свою финансовую грамотность.
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рнкб (пао), долги, финансовая грамотность, финансы, совет эксперта
Долг невелик - да спать не велит. Пословица верна не только для заемщика, но и для кредитора, ведь ваша щедрость может обернуться неприятными последствиями. Даже при одалживании денег родственникам или близким друзьям стоит учитывать долговые риски — угрозы, которые серьезно снижают шансы на возврат средств. Выясняем, кому лучше не давать в долг, какие последствия могут ожидать беспечного кредитора, а когда все же можно и нужно попробовать помочь.
Рискнуть или остаться на берегу
Прежде всего, следует помнить, что риск невозврата кредита присутствует всегда, и его нужно трезво оценивать. Поэтому лучше давать взаймы столько, сколько комфортно именно вам и только тому, к кому у вас есть доверие.
Конечно, легкомысленные или недобросовестные приятели и члены семьи все равно могут втайне рассчитывать на то, что человек простит им долг или забудет о нем. Здесь многое будет зависеть от того, насколько для вас важны отношения с заемщиком. Если вам вернут деньги, отлично. Если нет - можете пустить дело на самотек, особенно если речь идет о небольших суммах и вы не хотите портить с человеком отношения. Но больше денег ему ссужать не стоит.
Необязательный заемщик
В любом случае желательно иметь представление об имущественной и финансовой ситуации заемщика. Если у него есть регулярный доход, то денежные риски для вас могут быть минимальными. Например, если человек официально трудоустроен и имеет стабильную заработную плату, у него будет финансовая возможность выплатить долг. Если же должник постоянно испытывает денежные трудности, то возврат займа может не быть для него приоритетом. В таком случае выплаты придется контролировать, поменяется динамика отношений с человеком.
Дали однажды – спросят еще раз
Если банк отказал человеку в кредите, то он может обратиться за финансовой помощью и "давить на жалость". Особенно к тем, кто уже давал деньги ранее.
В этой ситуации не стоит позволять пользоваться собой, даже если просящий - близкий друг. Неодобрение кредита - уже причина, чтобы задуматься о надежности заемщика. У человека может быть плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, недостаточный или нестабильный доход, частая смена работы, наличие судимости и много других факторов.
Если все же нужно помочь, можно давать небольшие суммы на конкретные цели. Тогда, если деньги не вернутся, это будет менее болезненным для вас.
Чужая финансовая игра
Еще одна рисковая ситуация – пропажа должника. Ваш новый знакомый может попросить в долг, а затем исчезнуть, получив деньги. Этот вид аферы уже считается мошенничеством. Однако без документов, подтверждающих займ, доказать, что деньги не были, например, подарком, почти невозможно. Поэтому не стоит давать взаймы, тем более, крупные суммы, людям, к которым нет полного доверия.
Зависимые должники
Еще одна категория вечных должников - азартные игроки или люди с другими зависимостями, теряющие деньги на прихотях, загоняя себя в долговую яму. Естественно, к таким просителям стоит относиться с осторожностью. Если речь идет, например, о родственнике или друге, спросите себя, пойдет ли ему этот займ на пользу. Если у него возникают проблемы с управлением своими финансами или с удержанием места работы, он просто вернется за деньгами вновь. В такой ситуации вам не стоит ему одалживать. Но, с другой стороны, если друг или член семьи попал в трудную ситуацию, и вы знаете, что он из тех людей, кто хочет и может вновь встать на ноги, то помочь стоит.
Здесь также желательно ссуживать деньги на конкретные и понятные цели: оплату съемного жилья или операцию. Но, если деньги пойдут на украшения или дорогую одежду, в займе можно отказать.
Как обезопасить себя
Если вы все-таки решили дать в долг кому либо, лучше установить должнику четкие правила во избежание недоразумений. Желательно "на берегу" договориться с заемщиком не только о сумме долга, но и о сроках и условиях его возврата. Хотя такая практика в частных отношениях у нас пока не слишком распространена, эксперты советуют оформлять долги документально - составить долговую расписку или договор займа. Это создает юридическую основу для возврата средств и может помочь в случае конфликта.
В случае, если человек не хочет возвращать деньги, ему можно отправить досудебное требование (если на руках присутствует расписка или договор), судебный приказ, получить исполнительную надпись нотариуса о взыскании (если у вас есть заверенный нотариально договор займа, нотариус может поставить на нем исполнительную надпись – требование о возврате средств).
В любом случае необходимо действовать осторожно и взвешенно, учитывая возможные последствия как для себя, так и для заемщика. В частности, и кредитору, и заемщику стоит разрабатывать стратегии управления своими финансами, чтобы избежать нежелательных ситуаций. Например, отслеживать расходы, составлять реалистичный месячный бюджет, чтобы знать объем своих свободных средств, а также постоянно повышать свою финансовую грамотность.