https://crimea.ria.ru/20241029/do-19-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1141392969.html

До +19: погода в Крыму во вторник

До +19: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.10.2024

До +19: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду на полуострове будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-29T00:01

2024-10-29T00:01

2024-10-28T18:57

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +15…+17 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +10...+12 градусов, днем +17...+19.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11...+13, днем +15...+17 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241028/kakim-budet-noyabr-v-krymu-1141385719.html

симферополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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