https://crimea.ria.ru/20241029/do-19-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1141392969.html
До +19: погода в Крыму во вторник
До +19: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.10.2024
До +19: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду на полуострове будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-29T00:01
2024-10-29T00:01
2024-10-28T18:57
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +15…+17 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +10...+12 градусов, днем +17...+19.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11...+13, днем +15...+17 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241028/kakim-budet-noyabr-v-krymu-1141385719.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +19: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +19 градусов и преимущественно без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на южном побережье до +12, днем +14…+19, в горах +6…+11", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +15…+17 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +10...+12 градусов, днем +17...+19.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11...+13, днем +15...+17 градусов.
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