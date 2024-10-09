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В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения
В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения
В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения и проведут отсыпку пляжей. Об этом сообщила глава города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T11:43
2024-10-09T11:43
алушта
галина огнева
берегоукрепительные сооружения
набережные крыма
набережная
пляжи крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения и проведут отсыпку пляжей. Об этом сообщила глава города Галина Огнева.Такое решение принято по итогам мониторинга пляжных территорий центральной и западной набережных с участием представителей противооползневого управления Крыма, выступающего подрядчиком.По ее словам, подрядчику предстоит восстановить буны, ступенчатую берму и произвести подсыпку пляжных территорий. Ремонт проведут впервые за долгие годы."Это значительно продлит срок их службы, повысит уровень безопасности и улучшит эстетический облик прибрежных зон. Прошу с пониманием и терпением отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами", - обратилась Огнева к жителям и гостям курорта.На ремонт разрушенных ноябрьским штормом 2023 года берегоукрепительных сооружений в Крыму по поручению президента РФ было выделено 5,1 млрд рублей. Программа их восстановления рассчитана на три года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Совместно с Роскапстроем в Крыму было определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийНа ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейС зеленью, но без фонарей: фото реконструкции набережной в Приморском
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РИА Новости Крым
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алушта, галина огнева, берегоукрепительные сооружения, набережные крыма, набережная, пляжи крыма, новости крыма, крым
В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения

В Алуште укрепят берег на центральной и западной набережных

11:43 09.10.2024
 
© Telegram Галина ОгневаПляж в Алуште
Пляж в Алуште
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения и проведут отсыпку пляжей. Об этом сообщила глава города Галина Огнева.
Такое решение принято по итогам мониторинга пляжных территорий центральной и западной набережных с участием представителей противооползневого управления Крыма, выступающего подрядчиком.
"В связи с завершением курортного сезона и снижением числа отдыхающих на пляжах, подрядная организация в ближайшее время приступит к ремонту гидротехнических сооружений", - написала Огнева в своем Telegram-канале.
По ее словам, подрядчику предстоит восстановить буны, ступенчатую берму и произвести подсыпку пляжных территорий. Ремонт проведут впервые за долгие годы.
"Это значительно продлит срок их службы, повысит уровень безопасности и улучшит эстетический облик прибрежных зон. Прошу с пониманием и терпением отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами", - обратилась Огнева к жителям и гостям курорта.
На ремонт разрушенных ноябрьским штормом 2023 года берегоукрепительных сооружений в Крыму по поручению президента РФ было выделено 5,1 млрд рублей. Программа их восстановления рассчитана на три года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Совместно с Роскапстроем в Крыму было определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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АлуштаГалина ОгневаБерегоукрепительные сооруженияНабережные КрымаНабережнаяПляжи КрымаНовости КрымаКрым
 
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