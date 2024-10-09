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Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года
Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года
С начала 2024 года в Крыму наблюдается рост оформления виртуальных банковских карт, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в группу ВТБ). РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. С начала 2024 года в Крыму наблюдается рост оформления виртуальных банковских карт, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в группу ВТБ).По данным банка, рост составил 30%.По статистике, чаще всего виртуальные карты используются для расчетов в супермаркетах и других продовольственных магазинах (больше 45%).
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рнкб (пао), крым, банк, финансы, деньги, общество

Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года

12:20 09.10.2024
 
© Fotolia / kantverСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. С начала 2024 года в Крыму наблюдается рост оформления виртуальных банковских карт, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в группу ВТБ).
По данным банка, рост составил 30%.
За девять месяцев 2024 года сумма расходных операций по виртуальным картам банка составила более 8 миллиардов рублей, средний чек по которым увеличился на 14% — до 2 тысяч рублей. Средний возраст владельца виртуальной карты — 37 лет, соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое (46% и 54%).
По статистике, чаще всего виртуальные карты используются для расчетов в супермаркетах и других продовольственных магазинах (больше 45%).
 
РНКБ (ПАО)КрымБанкФинансыДеньгиОбщество
 
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