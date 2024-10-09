https://crimea.ria.ru/20241009/chislo-bankovskikh-virtualnykh-kart-vyroslo-v-krymu-s-nachala-goda-1140952589.html

Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года

Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года

С начала 2024 года в Крыму наблюдается рост оформления виртуальных банковских карт, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в группу ВТБ). РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T12:20

2024-10-09T12:20

2024-10-09T12:20

рнкб (пао)

крым

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. С начала 2024 года в Крыму наблюдается рост оформления виртуальных банковских карт, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в группу ВТБ).По данным банка, рост составил 30%.По статистике, чаще всего виртуальные карты используются для расчетов в супермаркетах и других продовольственных магазинах (больше 45%).

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, банк, финансы, деньги, общество