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Где в Севастополе не будет света в понедельник - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Где в Севастополе не будет света в понедельник
Где в Севастополе не будет света в понедельник - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Где в Севастополе не будет света в понедельник
Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя в понедельник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T06:07
2024-10-07T06:07
севастополь
новости
севастопольэнерго
электросети
лэп
электричество
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя в понедельник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".С 09:00 до 12:00 без света останутся некоторые дома на набережной Корнилова и проспекте Нахимова.С 09:00 до 16:00 отключение коснется адресов: пер. Терракотовый, пер. Дачный, ул. Бориса Шейнина, ул. В. Шевалева.С 09:00 до 17:00 на час-полтора обесточат потребителей в домах: 3-я Комендорская, 2-я Комендорская, ЖСТИЗ "Солнечный", ул. 1-я Комендорская, ул. Каштановая, ул. 5-я Комендорская, СНТ "Сапун-гора", ул. Лейтенанта Миронова, ул. Александры Федоринчик, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Муссы Гореева, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Евгении Захаровой, ул. Льва Морозова.Временно подачу электроэнергии остановят в Балаклаве: ул. Композиторская, СНТ "Благодатный", ул. Богдана Хмельницкого, СНТ "Парус- 1", ул. Благодатная, пер. Благодатный, ул. Пограничная, СНТ "Керамик", ул. Терлецкого, ул. 40 лет Октября, ул. Гончарная, ул. Коммунаров, ул. Спартаковская.Коснется отключение и села Флотское (ул. Пролетная, туп. Пролетный, пер. Пролетный), Черноречье (ул. Межгорская), Пироговка (пер. Горина, ул. Пальметная, ул. Угловая, ул. Рабочая, ул. Льва Толстого, ул. Озерная, пер. Сельский, ул. Тенистая, ул. Урожайная, пер. Озерный).Также без света останутся еще два села: Верхнесадовое (ул. Одинцова, ул. Паршина, ул. Севастопольская, ул. Фильченкова, ул. Титова, пер. Мирный, пер. Лесной, ул. Дачная, ул. Локомотивная) и Фронтовое (ул. Сары-Синапная).Кроме того, по информации "Севастопольэнерго", отключения будут связаны с плановыми ремонтными работами.7 и 8 октября с 08:00 до 17.00 света не будет в селе Орловка: ул. Клубная, ул. Дорожная, ул. Пионерская, ул. Приморская, пер. Школьный, пер. Дорожный, ул. Школьная.Ряд домов в селе Вишневое тоже будут отключены от электричества: ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Качинская, ул. Киселева, ул. Новая, Подгорная, ул. Угловая, ул. Верхняя, ул. Дружбы, ул. Мира, ул. Яны-Эль, ул. Амет-Хана Султана, ул. Подгорная, пер. Дружбы.С 11:00 до 18:00 без света останутся села Терновка и Родное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости, севастопольэнерго, электросети, лэп, электричество, отключение электроэнергии
Где в Севастополе не будет света в понедельник

Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя в понедельник

06:07 07.10.2024
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в ряде районов Севастополя в понедельник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"Отключение электроэнергии 7 октября пройдет для выполнения неотложных работ", пояснили на предприятии.
С 09:00 до 12:00 без света останутся некоторые дома на набережной Корнилова и проспекте Нахимова.
С 09:00 до 16:00 отключение коснется адресов: пер. Терракотовый, пер. Дачный, ул. Бориса Шейнина, ул. В. Шевалева.
С 09:00 до 17:00 на час-полтора обесточат потребителей в домах: 3-я Комендорская, 2-я Комендорская, ЖСТИЗ "Солнечный", ул. 1-я Комендорская, ул. Каштановая, ул. 5-я Комендорская, СНТ "Сапун-гора", ул. Лейтенанта Миронова, ул. Александры Федоринчик, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Муссы Гореева, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Евгении Захаровой, ул. Льва Морозова.
Временно подачу электроэнергии остановят в Балаклаве: ул. Композиторская, СНТ "Благодатный", ул. Богдана Хмельницкого, СНТ "Парус- 1", ул. Благодатная, пер. Благодатный, ул. Пограничная, СНТ "Керамик", ул. Терлецкого, ул. 40 лет Октября, ул. Гончарная, ул. Коммунаров, ул. Спартаковская.
Коснется отключение и села Флотское (ул. Пролетная, туп. Пролетный, пер. Пролетный), Черноречье (ул. Межгорская), Пироговка (пер. Горина, ул. Пальметная, ул. Угловая, ул. Рабочая, ул. Льва Толстого, ул. Озерная, пер. Сельский, ул. Тенистая, ул. Урожайная, пер. Озерный).
Также без света останутся еще два села: Верхнесадовое (ул. Одинцова, ул. Паршина, ул. Севастопольская, ул. Фильченкова, ул. Титова, пер. Мирный, пер. Лесной, ул. Дачная, ул. Локомотивная) и Фронтовое (ул. Сары-Синапная).
Кроме того, по информации "Севастопольэнерго", отключения будут связаны с плановыми ремонтными работами.
7 и 8 октября с 08:00 до 17.00 света не будет в селе Орловка: ул. Клубная, ул. Дорожная, ул. Пионерская, ул. Приморская, пер. Школьный, пер. Дорожный, ул. Школьная.
Ряд домов в селе Вишневое тоже будут отключены от электричества: ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Качинская, ул. Киселева, ул. Новая, Подгорная, ул. Угловая, ул. Верхняя, ул. Дружбы, ул. Мира, ул. Яны-Эль, ул. Амет-Хана Султана, ул. Подгорная, пер. Дружбы.
С 11:00 до 18:00 без света останутся села Терновка и Родное.
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СевастопольНовостиСевастопольэнергоЭлектросетиЛЭПЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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