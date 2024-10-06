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Главное за день: 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Главное за день: 6 октября
Главное за день: 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Главное за день: 6 октября
Предприниматель Илон Маск предсказал будущее США в случае поражения на выборах кандидата в президенты Дональда Трампа. Тем временем в Крыму заявили, что выборы... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T22:03
2024-10-06T22:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Предприниматель Илон Маск предсказал будущее США в случае поражения на выборах кандидата в президенты Дональда Трампа. Тем временем в Крыму заявили, что выборы президента Америки – это шанс для поиска пути к урегулированию конфликта на Украине. В Израиле произошел теракт на автобусной станции. Вооруженные силы РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. На Крым идет мощная буря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Предсказание Илона Маска для СШАСША станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре. Такое будущее пророчит Америке предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х. Он подчеркнул, что демократическая партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов.Выборы президента США – шанс для поиска пути к урегулированию конфликта на УкраинеПредстоящие президентские выборы в США – шанс для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. При этом он подчеркнул, что они не являются шансом на достижение мира. Такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена.Теракт на автобусной станции в ИзраилеНа центральной автобусной станции в городе Беэр-Шеве в Израиле произошел теракт. Погибла молодая женщина, ей было около 25 лет. Также пострадали еще 10 человек, им оказали медицинскую помощь и направили в больницу. Степень тяжести состояния одного из них оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, у пятерых легкие ушибы и травмы от осколков стекла. Нападавший ликвидирован.Разгром базы горючего в Одессе и аэродрома в ХмельницкомВооруженные силы РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Поражение нанесено инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.Мощная буря идет на Крым7 октября в Крыму объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Региональный Главк МЧС со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что на полуострове в понедельник ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.
https://crimea.ria.ru/20241006/bayden-pered-ukhodom-s-posta-predstavit-novyy-plan-po-ukraine-1140880898.html
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96
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Главное за день: 6 октября

Главные события и заявления воскресенья, 6 октября

22:03 06.10.2024 (обновлено: 22:06 06.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Предприниматель Илон Маск предсказал будущее США в случае поражения на выборах кандидата в президенты Дональда Трампа. Тем временем в Крыму заявили, что выборы президента Америки – это шанс для поиска пути к урегулированию конфликта на Украине. В Израиле произошел теракт на автобусной станции. Вооруженные силы РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. На Крым идет мощная буря.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Предсказание Илона Маска для США

США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре. Такое будущее пророчит Америке предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х. Он подчеркнул, что демократическая партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов.
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото AFP
16:39
Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине

Выборы президента США – шанс для поиска пути к урегулированию конфликта на Украине

Предстоящие президентские выборы в США – шанс для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. При этом он подчеркнул, что они не являются шансом на достижение мира. Такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена.
ВСУ
12:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Нападение Украины на Белоруссию - эксперт оценил угрозу

Теракт на автобусной станции в Израиле

На центральной автобусной станции в городе Беэр-Шеве в Израиле произошел теракт. Погибла молодая женщина, ей было около 25 лет. Также пострадали еще 10 человек, им оказали медицинскую помощь и направили в больницу. Степень тяжести состояния одного из них оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, у пятерых легкие ушибы и травмы от осколков стекла. Нападавший ликвидирован.
Сэмми Бассо
18:31
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения

Разгром базы горючего в Одессе и аэродрома в Хмельницком

Вооруженные силы РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Поражение нанесено инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
14:06
"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области

Мощная буря идет на Крым

7 октября в Крыму объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Региональный Главк МЧС со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что на полуострове в понедельник ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.
Осень - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
19:10Радио "Спутник в Крыму"
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
 
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22:03Главное за день: 6 октября
21:32Зародившийся в России фиджитал-спорт способен завоевать мир
21:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
20:38Над Крымом пролетит комета ярче Венеры
20:14Сыграть в мошенника: как обезопасить ребенка от аферистов
19:40Пожар в торговом центре в Каспийске полностью ликвидирован
19:31Легенды Крыма: Демерджи – гора-кузнец
19:10Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:54Названы самые богатые лидеры стран
18:31Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
18:10"СВОи люди": командир штурмовиков рассказывает о самом страшном на фронте
17:34В Бахчисарае простились с героем спецоперации
17:01Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали
16:39Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине
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15:39Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне спецоперации
15:15Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
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