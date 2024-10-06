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Главное за день: 6 октября

Главное за день: 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Главное за день: 6 октября

Предприниматель Илон Маск предсказал будущее США в случае поражения на выборах кандидата в президенты Дональда Трампа. Тем временем в Крыму заявили, что выборы... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Предприниматель Илон Маск предсказал будущее США в случае поражения на выборах кандидата в президенты Дональда Трампа. Тем временем в Крыму заявили, что выборы президента Америки – это шанс для поиска пути к урегулированию конфликта на Украине. В Израиле произошел теракт на автобусной станции. Вооруженные силы РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. На Крым идет мощная буря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Предсказание Илона Маска для СШАСША станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре. Такое будущее пророчит Америке предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х. Он подчеркнул, что демократическая партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов.Выборы президента США – шанс для поиска пути к урегулированию конфликта на УкраинеПредстоящие президентские выборы в США – шанс для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. При этом он подчеркнул, что они не являются шансом на достижение мира. Такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена.Теракт на автобусной станции в ИзраилеНа центральной автобусной станции в городе Беэр-Шеве в Израиле произошел теракт. Погибла молодая женщина, ей было около 25 лет. Также пострадали еще 10 человек, им оказали медицинскую помощь и направили в больницу. Степень тяжести состояния одного из них оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, у пятерых легкие ушибы и травмы от осколков стекла. Нападавший ликвидирован.Разгром базы горючего в Одессе и аэродрома в ХмельницкомВооруженные силы РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Поражение нанесено инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.Мощная буря идет на Крым7 октября в Крыму объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Региональный Главк МЧС со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что на полуострове в понедельник ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.

https://crimea.ria.ru/20241006/bayden-pered-ukhodom-s-posta-predstavit-novyy-plan-po-ukraine-1140880898.html

https://crimea.ria.ru/20241006/napadenie-ukrainy-na-belorussiyu---ekspert-otsenil-ugrozu-1140876817.html

https://crimea.ria.ru/20241006/umer-samyy-izvestnyy-chelovek-s-sindromom-prezhdevremennogo-stareniya-1140884185.html

https://crimea.ria.ru/20241006/iskander-unichtozhil-konteynerovoz-s-boepripasami-vsu-v-odesskoy-oblasti-1140878606.html

https://crimea.ria.ru/20241006/leto-pokidaet-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1140845560.html

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