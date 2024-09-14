В Крыму ребенок упал в 7-метровый бетонный резервуар
В Бахчисарае 12-летний ребенок упал в глубокий бетонный резервуар
13:02 14.09.2024 (обновлено: 13:06 14.09.2024)
© МЧС КрымаСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" извлекли ребенка из глубокого бетонного резервуара
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарае ребенок упал в глубокий бетонный резервуар. Об этом сообщает МЧС Крыма.
"Вечером в пятницу ребенок 12-ти лет, играя вместе с друзьями в районе старой котельной в Бахчисарае, упал в бетонный резервуар", - говорится в сообщении.
По информации министерства, для оказания помощи мальчику выезжала дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда в составе четырех человек.
"По прибытии спасатели при помощи трипода и альпинистского снаряжения извлекли ребенка из бетонного резервуара глубиной около 7 метров и передали медработникам для осмотра. К счастью, никаких повреждений не обнаружили, и он вместе с мамой отправился домой", - уточнили в МЧС РК.
© МЧС Республики КрымСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" извлекли ребенка из глубокого бетонного резервуара
© МЧС Республики Крым
Сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" извлекли ребенка из глубокого бетонного резервуара
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