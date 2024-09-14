https://crimea.ria.ru/20240914/v-krymu-rebenok-upal-v-glubokiy-betonnyy-rezervuar-1140344279.html

В Крыму ребенок упал в 7-метровый бетонный резервуар

В Крыму ребенок упал в 7-метровый бетонный резервуар - РИА Новости Крым, 14.09.2024

В Крыму ребенок упал в 7-метровый бетонный резервуар

В Бахчисарае ребенок упал в глубокий бетонный резервуар. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T13:02

2024-09-14T13:02

2024-09-14T13:06

"крым-спас"

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бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарае ребенок упал в глубокий бетонный резервуар. Об этом сообщает МЧС Крыма.По информации министерства, для оказания помощи мальчику выезжала дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда в составе четырех человек. "По прибытии спасатели при помощи трипода и альпинистского снаряжения извлекли ребенка из бетонного резервуара глубиной около 7 метров и передали медработникам для осмотра. К счастью, никаких повреждений не обнаружили, и он вместе с мамой отправился домой", - уточнили в МЧС РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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