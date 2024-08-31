https://crimea.ria.ru/20240831/sostav-avtomobilnoy-aptechki-s-1-sentyabrya-2024-goda--infografika-1139890348.html

Состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года – инфографика

Состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года – инфографика - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года – инфографика

В России с 1 сентября 2024 года изменится состав автомобильной аптечки. РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T09:55

2024-08-31T09:55

2024-08-31T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В России с 1 сентября 2024 года изменится состав автомобильной аптечки.Новый состав для медицинской аптечки обязательно должен включать в себя: две медицинских маски, две пары медицинских перчаток, одноразовую маску для сердечно-легочной реанимации, жгут кровоостанавливающий, марлевый и эластичный бинт, лейкопластырь, пара ножниц для перевязочного материала, пара хирургических ножниц, а также спасательное одеяло.Также в аптечке должны быть инструкция по оказанию первой помощи, блокнот, маркер черного или синего цвета либо карандаш.По сравнению с прошлым составом аптечки в новую войдут медицинские маски и перчатки, а также одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации.Приказ Минздрава действует до 1 сентября 2030 года. Если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать, но до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.Аптечку можно разместить в салоне автомобиля, чтобы ее можно было быстро достать. Если позволяют габариты органайзера, то можно разместить в кармане боковой двери, в бардачке или на полке под задним стеклом.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, инфографика, новости, закон и право, транспорт