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Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T16:52
2024-08-29T16:52
михаил мишустин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.Документ предполагает:Как отметил Мишустин, в России проживают почти 38 миллионов человек в возрасте 14-35 лет и забота об их будущем необходима для обеспечения национальной безопасности.Уточняется, что Росмолодежь в ближайшие полгода разработает план мероприятий для реализации стратегии молодежной политики.В начале августа президент Владимир Путин поручил при разработке нацпроекта "Молодежь и дети" проработать вопросы, касающиеся продления до 2030-го и расширения программы развития молодежной политики в российских субъектах "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных ассигнований из федерального бюджета.
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михаил мишустин, правительство россии, россия, общество, новости
Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет

Мишустин: правительство утвердило стратегию молодежной политики на 6 лет

16:52 29.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФорум Таврида 2020
Форум Таврида 2020 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Правительство утвердило стратегию реализации молодежной политики на ближайшие шесть лет", — сказал он.
Документ предполагает:
  • поддержку добровольческих и патриотических организаций;
  • внедрение дополнительных возможностей для обучения и повышения квалификации;
  • расширение доступа к качественному интернет-контенту, в том числе в рамках культурно-просветительских инициатив;
  • продвижение русского языка как основы для сотрудничества на международном уровне;
  • создание и развитие инфраструктуры для отдыха и занятий спортом;
  • улучшение туристической среды.
Как отметил Мишустин, в России проживают почти 38 миллионов человек в возрасте 14-35 лет и забота об их будущем необходима для обеспечения национальной безопасности.
Уточняется, что Росмолодежь в ближайшие полгода разработает план мероприятий для реализации стратегии молодежной политики.
В начале августа президент Владимир Путин поручил при разработке нацпроекта "Молодежь и дети" проработать вопросы, касающиеся продления до 2030-го и расширения программы развития молодежной политики в российских субъектах "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных ассигнований из федерального бюджета.
 
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