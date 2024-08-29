Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
Мишустин: правительство утвердило стратегию молодежной политики на 6 лет
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФорум Таврида 2020
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Правительство утвердило стратегию реализации молодежной политики на ближайшие шесть лет", — сказал он.
Документ предполагает:
- —поддержку добровольческих и патриотических организаций;
- —внедрение дополнительных возможностей для обучения и повышения квалификации;
- —расширение доступа к качественному интернет-контенту, в том числе в рамках культурно-просветительских инициатив;
- —продвижение русского языка как основы для сотрудничества на международном уровне;
- —создание и развитие инфраструктуры для отдыха и занятий спортом;
- —улучшение туристической среды.
Как отметил Мишустин, в России проживают почти 38 миллионов человек в возрасте 14-35 лет и забота об их будущем необходима для обеспечения национальной безопасности.
Уточняется, что Росмолодежь в ближайшие полгода разработает план мероприятий для реализации стратегии молодежной политики.
В начале августа президент Владимир Путин поручил при разработке нацпроекта "Молодежь и дети" проработать вопросы, касающиеся продления до 2030-го и расширения программы развития молодежной политики в российских субъектах "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных ассигнований из федерального бюджета.