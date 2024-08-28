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Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT

Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT

В этом году в Крыму открыты 155 программ в рамках нацпроекта "Образование" и "Успех каждого ребенка". Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T08:23

2024-08-28T08:23

2024-08-28T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму открыты 155 программ в рамках нацпроекта "Образование" и "Успех каждого ребенка". Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования Крыма Николай Боровик.По его сведениям, оборудование уже было закуплено и поставлено в школы, набор в кружки и секции ведется с середины августа, а с середины сентября уже начнутся занятия. Записаться на те или иные кружки можно с помощью сайта Навигатор дополнительного образования для Республики Крым.По словам Боровика, на этом сайте можно выбрать для себя секции и кружки, соответствующие интересам ребенка и проходящие в непосредственной близости к дому. При этом посещать можно занятия дополнительного образования и в иных школах, а не только в той, в которой учится ребенок.Из спортивных программ самыми популярными стали волейбол, футбол и баскетбол. В этом году также открыты программы по шахматам и самбо. По ним будут работать шесть школ, а всего же по физкультурно-спортивной направленности открываются 75 программ."По художественной направленности - 15 общеобразовательных организаций получили оборудование для реализации дополнительного кружков, это будет студия изобразительного творчества. И по туристско- краеведческой направленности у нас 40 школ получили оборудование по реализации программы "Школьный музей", - рассказал чиновник.Николай Боровик также отметил, что в этом году в Крыму есть новшество - в каждом муниципальном образовании было определено по одной школе, где будет реализована программы "Введение в туризм", что он считает важным для такого региона как Крым.Для всех без исключения школьников есть две обязательных для посещения программы дополнительного образования – "Разговоры о важном" и профориентационная программа "Россия - мои горизонты". Они проходят в школах по понедельникам и четвергам соответственно и стоят в расписании занятий обычно "нулевыми" уроками.

https://crimea.ria.ru/20240827/shkolnye-lineyki-na-den-znaniy-v-krymu-proydut-v-shkolnykh-pomescheniyakh-1139911327.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, общество, минобраз крыма, николай боровик