https://crimea.ria.ru/20240828/samym-populyarnym-kruzhkom-dlya-shkolnikov-v-krymu-stali-zanyatiya-po-it-1139922173.html
Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
В этом году в Крыму открыты 155 программ в рамках нацпроекта "Образование" и "Успех каждого ребенка". Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T08:23
2024-08-28T08:23
2024-08-28T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму открыты 155 программ в рамках нацпроекта "Образование" и "Успех каждого ребенка". Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования Крыма Николай Боровик.По его сведениям, оборудование уже было закуплено и поставлено в школы, набор в кружки и секции ведется с середины августа, а с середины сентября уже начнутся занятия. Записаться на те или иные кружки можно с помощью сайта Навигатор дополнительного образования для Республики Крым.По словам Боровика, на этом сайте можно выбрать для себя секции и кружки, соответствующие интересам ребенка и проходящие в непосредственной близости к дому. При этом посещать можно занятия дополнительного образования и в иных школах, а не только в той, в которой учится ребенок.Из спортивных программ самыми популярными стали волейбол, футбол и баскетбол. В этом году также открыты программы по шахматам и самбо. По ним будут работать шесть школ, а всего же по физкультурно-спортивной направленности открываются 75 программ."По художественной направленности - 15 общеобразовательных организаций получили оборудование для реализации дополнительного кружков, это будет студия изобразительного творчества. И по туристско- краеведческой направленности у нас 40 школ получили оборудование по реализации программы "Школьный музей", - рассказал чиновник.Николай Боровик также отметил, что в этом году в Крыму есть новшество - в каждом муниципальном образовании было определено по одной школе, где будет реализована программы "Введение в туризм", что он считает важным для такого региона как Крым.Для всех без исключения школьников есть две обязательных для посещения программы дополнительного образования – "Разговоры о важном" и профориентационная программа "Россия - мои горизонты". Они проходят в школах по понедельникам и четвергам соответственно и стоят в расписании занятий обычно "нулевыми" уроками.
https://crimea.ria.ru/20240827/shkolnye-lineyki-na-den-znaniy-v-krymu-proydut-v-shkolnykh-pomescheniyakh-1139911327.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, общество, минобраз крыма, николай боровик
Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
В Крыму открыты более 155 кружков для школьников
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму открыты 155 программ в рамках нацпроекта "Образование" и "Успех каждого ребенка". Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования Крыма Николай Боровик.
По его сведениям, оборудование уже было закуплено и поставлено в школы, набор в кружки и секции ведется с середины августа, а с середины сентября уже начнутся занятия. Записаться на те или иные кружки можно с помощью сайта Навигатор дополнительного образования для Республики Крым
.
По словам Боровика, на этом сайте можно выбрать для себя секции и кружки, соответствующие интересам ребенка и проходящие в непосредственной близости к дому. При этом посещать можно занятия дополнительного образования и в иных школах, а не только в той, в которой учится ребенок.
"У нас есть очень востребованные программы, как, например, "IT-куб" в Симферополе, который открылся в прошлом году. Там есть некоторые программы, на которые набираются 20 человек, а заявок подается под сто", - сказал начальник управления, подчеркнув, что приоритет получают те дети, кто раньше записался.
Из спортивных программ самыми популярными стали волейбол, футбол и баскетбол. В этом году также открыты программы по шахматам и самбо. По ним будут работать шесть школ, а всего же по физкультурно-спортивной направленности открываются 75 программ.
"По художественной направленности - 15 общеобразовательных организаций получили оборудование для реализации дополнительного кружков, это будет студия изобразительного творчества. И по туристско- краеведческой направленности у нас 40 школ получили оборудование по реализации программы "Школьный музей", - рассказал чиновник.
Николай Боровик также отметил, что в этом году в Крыму есть новшество - в каждом муниципальном образовании было определено по одной школе, где будет реализована программы "Введение в туризм", что он считает важным для такого региона как Крым.
Для всех без исключения школьников есть две обязательных для посещения программы дополнительного образования – "Разговоры о важном" и профориентационная программа "Россия - мои горизонты". Они проходят в школах по понедельникам и четвергам соответственно и стоят в расписании занятий обычно "нулевыми" уроками.