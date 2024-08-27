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В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома
В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома
Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T17:02
2024-08-27T17:02
воронежская область
александр гусев
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.По словам главы региона, пожарные продолжают борьбу с огнем, в село направлены дополнительные силы. Кроме того, на место выехал начальник ГУМЧС по Воронежской области Александр Кошель.Как уточняется в Telegram-канале регионального главка МЧС России, по предварительным оценкам, огонь охватил пять жилых и пять нежилых домов.Отмечается, что на месте пожара сосредоточена группировка в составе 53 человек и 15 единиц техники.
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Новости
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воронежская область, александр гусев, пожар, происшествия, новости
В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома

В Воронежской области горят десять домов из-за возгорания травы

17:02 27.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Уже более часа мне поступают тревожные доклады из Богучарского района. В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. На данный момент известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий", - написал он.
По словам главы региона, пожарные продолжают борьбу с огнем, в село направлены дополнительные силы. Кроме того, на место выехал начальник ГУМЧС по Воронежской области Александр Кошель.
"По предварительным данным, на настоящий момент пострадавших нет. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана: дал соответствующие поручения. Профильные структуры правительства области находятся на связи с районом", - добавил Гусев.
Как уточняется в Telegram-канале регионального главка МЧС России, по предварительным оценкам, огонь охватил пять жилых и пять нежилых домов.
Отмечается, что на месте пожара сосредоточена группировка в составе 53 человек и 15 единиц техники.
 
Воронежская областьАлександр ГусевПожарПроисшествияНовости
 
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