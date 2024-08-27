https://crimea.ria.ru/20240827/v-voronezhskoy-oblasti-ogon-s-travy-perekinulsya-na-zhilye-doma-1139919374.html

В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома

В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома

Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T17:02

2024-08-27T17:02

2024-08-27T17:02

воронежская область

александр гусев

пожар

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.По словам главы региона, пожарные продолжают борьбу с огнем, в село направлены дополнительные силы. Кроме того, на место выехал начальник ГУМЧС по Воронежской области Александр Кошель.Как уточняется в Telegram-канале регионального главка МЧС России, по предварительным оценкам, огонь охватил пять жилых и пять нежилых домов.Отмечается, что на месте пожара сосредоточена группировка в составе 53 человек и 15 единиц техники.

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, пожар, происшествия, новости