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Разлитое на дороге топливо спровоцировало несколько ДТП на Ставрополье
Разлитое на дороге топливо спровоцировало несколько ДТП на Ставрополье - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Разлитое на дороге топливо спровоцировало несколько ДТП на Ставрополье
Разлитое на дороге топливо стало причиной нескольких ДТП на Ставрополье, сообщает Госавтоинспекция края. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T06:54
2024-08-27T06:54
2024-08-27T06:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Разлитое на дороге топливо стало причиной нескольких ДТП на Ставрополье, сообщает Госавтоинспекция края.По информации ведомства, инцидент произошел накануне на подъезде к городу Ставрополю. В результате ехавшие сзади автомобили потеряли управление, произошло несколько ДТП. В больницу города Невинномысска доставлены пять человек, характер травм уточняется. На месте происшествия было организовано реверсивное движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей пострадали в ДТП у Крымского мостаВ ДТП под Анапой погиб водитель и пострадал 12-летний ребенокНа трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном
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Разлитое на дороге топливо спровоцировало несколько ДТП на Ставрополье
Несколько ДТП с пострадавшими произошло на Ставрополье из-за разлитого на дорогу топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Разлитое на дороге топливо стало причиной нескольких ДТП на Ставрополье, сообщает Госавтоинспекция края.
По информации ведомства, инцидент произошел накануне на подъезде к городу Ставрополю.
"На 16 километре автодороги "Подъезд к Ставрополю со стороны ФАД Кавказ", водитель грузовика Shacman не справился с управлением и допустил касательное столкновение топливным баком грузовика с разделительным отбойником, в результате чего произошла утечка топлива образовав скользкую пленку на проезжей части", - рассказали в ГАИ.
В результате ехавшие сзади автомобили потеряли управление, произошло несколько ДТП. В больницу города Невинномысска доставлены пять человек, характер травм уточняется.
На месте происшествия было организовано реверсивное движение.
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