https://crimea.ria.ru/20240827/razlitoe-na-doroge-toplivo-sprovotsirovalo-neskolko-dtp-na-stavropole-1139897837.html

Разлитое на дороге топливо спровоцировало несколько ДТП на Ставрополье

Разлитое на дороге топливо спровоцировало несколько ДТП на Ставрополье - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Разлитое на дороге топливо спровоцировало несколько ДТП на Ставрополье

Разлитое на дороге топливо стало причиной нескольких ДТП на Ставрополье, сообщает Госавтоинспекция края. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T06:54

2024-08-27T06:54

2024-08-27T06:54

дтп

ставрополь

ставропольский край

происшествия

новости

гаи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139898038_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_25225c270e2d21ebfe6d6550a24ef09f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Разлитое на дороге топливо стало причиной нескольких ДТП на Ставрополье, сообщает Госавтоинспекция края.По информации ведомства, инцидент произошел накануне на подъезде к городу Ставрополю. В результате ехавшие сзади автомобили потеряли управление, произошло несколько ДТП. В больницу города Невинномысска доставлены пять человек, характер травм уточняется. На месте происшествия было организовано реверсивное движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей пострадали в ДТП у Крымского мостаВ ДТП под Анапой погиб водитель и пострадал 12-летний ребенокНа трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном

ставрополь

ставропольский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ставрополь, ставропольский край, происшествия, новости, гаи