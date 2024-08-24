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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе звучит отбой сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T13:11
2024-08-24T13:26
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит отбой сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках вражеских воздушных целей и опасности для региона, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
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Новости
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу

13:11 24.08.2024 (обновлено: 13:26 24.08.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит отбой сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках вражеских воздушных целей и опасности для региона, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.
Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.
Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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