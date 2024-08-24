https://crimea.ria.ru/20240824/noch-kino-v-krymu-kakie-filmy-i-gde-pokazhut-besplatno-1139825467.html

"Ночь кино" в Крыму: какие фильмы и где покажут бесплатно

"Ночь кино" в Крыму: какие фильмы и где покажут бесплатно - РИА Новости Крым, 24.08.2024

"Ночь кино" в Крыму: какие фильмы и где покажут бесплатно

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 24 августа на 83 площадках в Крыму. Об этом сообщает Министерство культуры республики. РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 24 августа на 83 площадках в Крыму. Об этом сообщает Министерство культуры республики.В Минкульте уточняют, что бесплатные кинопоказы на некоторых площадках будут дополнены лекциями, мастер-классами, киновикторинами и другими мероприятиями.Например, в Крымской республиканской библиотеке для молодежи в Симферополе расскажут об основных вехах в развитии российского киноискусства, о знаменитых актерах и режиссерах, которые участвовали в экранизациях произведений классической литературы. Также познакомят с современными книжными и периодическими изданиями по истории кино. Также состоится показ фильма "По щучьему велению".Показ фильма "Сто лет тому вперед" пройдет в доме-музее А.П. Чехова в Ялте в зале литературной экспозиции.В Феодосийском доме культуры пройдет кинолекция и показ кинофильма "Сто лет тому вперед". Все три фильма покажут в кинотеатре "Пионер".В "Судакской крепости" можно будет посмотреть фильм "По щучьему велению", а также поучаствовать в тематической викторине. Также там будут работать фотозоны.В Керчи в ДК "Корабел" показы заявленных кинолент начнутся 24 августа и продолжатся в ночь на 25 августа.Пройдет "Ночь кино" и в Севастополе. Например, в Центральной городской библиотеке им. Толстого состоится брейн-ринг "Игра в кино".Ознакомиться с полным списком участников акции можно здесь. Точное время нужно уточнять на площадках вашего населенного пункта.Всероссийская акция "Ночь кино" – ежегодная акция, приуроченная ко Дню российского кино, которое отмечают 27 августа. Благодаря акции многочисленные зрители в разных городах России могут увидеть самые популярные отечественные фильмы последних лет. Основные организаторы акции - Министерство культуры Российской Федерации совместно с Фондом кино.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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