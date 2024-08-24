https://crimea.ria.ru/20240824/krymskiy-most-seychas-operativnye-dannye-1139836551.html
Крымский мост сейчас: оперативные данные
Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Крымский мост сейчас: оперативные данные
В субботу утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 300 машин со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T08:04
2024-08-24T08:04
2024-08-24T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В субботу утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 300 машин со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
https://crimea.ria.ru/20240808/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pogoda-oteli-i-prognozy-ekspertov-1139399211.html
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: оперативные данные
На Крымском мосту в субботу утром в очереди 300 авто со стороны Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В субботу утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 300 машин со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 8:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.