https://crimea.ria.ru/20240824/krymskiy-most-seychas-operativnye-dannye-1139836551.html

Крымский мост сейчас: оперативные данные

Крымский мост сейчас: оперативные данные - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Крымский мост сейчас: оперативные данные

В субботу утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 300 машин со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T08:04

2024-08-24T08:04

2024-08-24T08:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В субботу утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту в очереди 300 машин со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.

https://crimea.ria.ru/20240808/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pogoda-oteli-i-prognozy-ekspertov-1139399211.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край