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Крымский мост сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Крымский мост сейчас - оперативные данные
Крымский мост сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Крымский мост сейчас - оперативные данные
Утром в четверг перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T06:02
2024-08-22T06:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Утром в четверг перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Увеличиваются очереди, как правило, к выходным, начиная с пятницы, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240808/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pogoda-oteli-i-prognozy-ekspertov-1139399211.html
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - оперативные данные

На Крымском мосту утром в четверг нет очередей

06:02 22.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Утром в четверг перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 6.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Увеличиваются очереди, как правило, к выходным, начиная с пятницы, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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