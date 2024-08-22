https://crimea.ria.ru/20240822/krymskiy-most-seychas---operativnye-dannye-1139787232.html

Крымский мост сейчас - оперативные данные

Крымский мост сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Крымский мост сейчас - оперативные данные

Утром в четверг перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T06:02

2024-08-22T06:02

2024-08-22T06:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Утром в четверг перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Увеличиваются очереди, как правило, к выходным, начиная с пятницы, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240808/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pogoda-oteli-i-prognozy-ekspertov-1139399211.html

крымский мост

крым

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань