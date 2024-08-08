https://crimea.ria.ru/20240808/karadagskiy-zapovednik-otmechaet-yubiley-chto-zhdet-posetiteley--1139381274.html
Карадагский заповедник отмечает юбилей: что ждет посетителей?
Карадагский заповедник отмечает юбилей: что ждет посетителей? - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Карадагский заповедник отмечает юбилей: что ждет посетителей?
Пресс-конференция "Карадагский заповедник отмечает юбилей: что ждет посетителей". РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-08T13:00
2024-08-08T13:00
2024-08-06T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 августа - 13.00. Пресс-конференция "Карадагский заповедник отмечает юбилей: что ждет посетителей".Участники:— заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН - филиала ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" Юлия ХИЖНЯК;— начальник отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Марина ФЕДОРЕНКО;— старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Ирина ЛОГОМИНОВА.9 августа Карадагский природный заповедник РАН отметит 45-ую годовщину со дня своего основания. Этот день станет не только знаковым для его сотрудников и всего научного сообщества. Много праздничных мероприятий подготовлено и для посетителей: экскурсии по экологическим тропам и музею, познавательные квесты, выставки, мастер-классы и концертная программа.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 августа - 13.00. Пресс-конференция "Карадагский заповедник отмечает юбилей: что ждет посетителей".
— заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН - филиала ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" Юлия ХИЖНЯК;
— начальник отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Марина ФЕДОРЕНКО;
— старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Ирина ЛОГОМИНОВА.
9 августа Карадагский природный заповедник РАН отметит 45-ую годовщину со дня своего основания. Этот день станет не только знаковым для его сотрудников и всего научного сообщества. Много праздничных мероприятий подготовлено и для посетителей: экскурсии по экологическим тропам и музею, познавательные квесты, выставки, мастер-классы и концертная программа.
Как начиналась история Карадагского природного заповедника? Какие экологические тропы являются самыми популярными и какие сегодня находятся в разработке? Какие исследования проводят ученые? Насколько изучены черноморские дельфины и какие открытия с области цитологии сделали специалисты? Как Карадаг был представлен на выставке-форуме "Россия" в этом году? С какими проблемами сталкивается заповедник и какой урон природе был нанесен во время июльского пожара?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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