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Один в космосе: к 63-й годовщине полета Германа Титова в космос - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Один в космосе: к 63-й годовщине полета Германа Титова в космос
Один в космосе: к 63-й годовщине полета Германа Титова в космос - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Один в космосе: к 63-й годовщине полета Германа Титова в космос
63 года назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T06:35
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видео
космос
история
герман титов
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63 года назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в невесомости можно жить и работать. И это сделал космонавт Герман Титов. Он был дублером Юрия Гагарина. И, несмотря на то, что не он стал первооткрывателем космоса, Титов вошел в историю. Именно он совершил суточный полет в космическом пространстве и сделал первые снимки Земли из космоса.
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РИА Новости Крым
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4.7
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видео, космос, история, герман титов, ссср, видео
Один в космосе: к 63-й годовщине полета Германа Титова в космос

Семнадцать витков вокруг Земли – к 63-й годовщине полета Германа Титова в космос

06:35 06.08.2024
 
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63 года назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в невесомости можно жить и работать. И это сделал космонавт Герман Титов. Он был дублером Юрия Гагарина. И, несмотря на то, что не он стал первооткрывателем космоса, Титов вошел в историю. Именно он совершил суточный полет в космическом пространстве и сделал первые снимки Земли из космоса.
 
ВидеокосмосИсторияГерман ТитовСССР
 
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