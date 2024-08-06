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Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T14:57
2024-08-06T14:57
новости
утраты
мусульмане
северный кавказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтия Исмаила Бердиева, пишет РИА Новости.По данным агентства, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни.Он подчеркнул, что Бердиев был авторитетнейшим религиозным лидером современной России, уважаемым муфтием, который в сложные для страны время 1990-х своей неустанной работой, проповедями и молитвами противостоял проникновению чуждых российскому исламу идей, завозимых иностранными эмиссарами."Его мудрость, трудолюбие, терпение, любовь к России останется примером для всего мусульманского духовенства страны", – констатировал гендиректор медиагруппы.Он также рассказал о встрече с Бердиевым в мае, в рамках которой состоялся разговор о единстве россиян разных конфессий."Несмотря на то, что он был в Москве на лечении под контролем врачей, муфтий Бердиев просто сбежал из больницы для того, чтобы прийти к нам и поговорить о том, как мусульмане России вместе с православными братьями героически проявляют себя в СВО за единство нашей родины, за ее независимость. Пригласил в гости на Северный Кавказ… Стойкий, умный и добрый был человек. Вечная память таким патриотам нашей России", – сказал Киселев.
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, утраты, мусульмане, северный кавказ
Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева

Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Исмаила Бердиева

14:57 06.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИсмаил Бердиев
Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтия Исмаила Бердиева, пишет РИА Новости.
По данным агентства, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни.

"От имени МИА "Россия сегодня" и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким Исмаила-хаджи Бердиева", – сказал РИА Новости Киселев.

Он подчеркнул, что Бердиев был авторитетнейшим религиозным лидером современной России, уважаемым муфтием, который в сложные для страны время 1990-х своей неустанной работой, проповедями и молитвами противостоял проникновению чуждых российскому исламу идей, завозимых иностранными эмиссарами.
"Его мудрость, трудолюбие, терпение, любовь к России останется примером для всего мусульманского духовенства страны", – констатировал гендиректор медиагруппы.
Он также рассказал о встрече с Бердиевым в мае, в рамках которой состоялся разговор о единстве россиян разных конфессий.
"Несмотря на то, что он был в Москве на лечении под контролем врачей, муфтий Бердиев просто сбежал из больницы для того, чтобы прийти к нам и поговорить о том, как мусульмане России вместе с православными братьями героически проявляют себя в СВО за единство нашей родины, за ее независимость. Пригласил в гости на Северный Кавказ… Стойкий, умный и добрый был человек. Вечная память таким патриотам нашей России", – сказал Киселев.
НовостиУтратыМусульманеСеверный Кавказ
 
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