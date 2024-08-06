https://crimea.ria.ru/20240806/dmitriy-kiselev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-muftiya-berdieva-1139400848.html

Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева

Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T14:57

2024-08-06T14:57

2024-08-06T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтия Исмаила Бердиева, пишет РИА Новости.По данным агентства, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни.Он подчеркнул, что Бердиев был авторитетнейшим религиозным лидером современной России, уважаемым муфтием, который в сложные для страны время 1990-х своей неустанной работой, проповедями и молитвами противостоял проникновению чуждых российскому исламу идей, завозимых иностранными эмиссарами."Его мудрость, трудолюбие, терпение, любовь к России останется примером для всего мусульманского духовенства страны", – констатировал гендиректор медиагруппы.Он также рассказал о встрече с Бердиевым в мае, в рамках которой состоялся разговор о единстве россиян разных конфессий."Несмотря на то, что он был в Москве на лечении под контролем врачей, муфтий Бердиев просто сбежал из больницы для того, чтобы прийти к нам и поговорить о том, как мусульмане России вместе с православными братьями героически проявляют себя в СВО за единство нашей родины, за ее независимость. Пригласил в гости на Северный Кавказ… Стойкий, умный и добрый был человек. Вечная память таким патриотам нашей России", – сказал Киселев.

северный кавказ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, утраты, мусульмане, северный кавказ