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На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто
На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто - РИА Новости Крым, 05.08.2024
На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто
В очереди на Крымском мосту выросла очередь и 1300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T07:12
2024-08-05T07:12
2024-08-05T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту выросла очередь и 1300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом час назад перед досмотровыми комплексами стояли 920 авто.Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто
На Крымском мосту время ожидания проезда со стороны Тамани превышает три часа
07:12 05.08.2024 (обновлено: 07:13 05.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту выросла очередь и 1300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В 7:00 в очереди со стороны Тамани находятся 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
При этом час назад перед досмотровыми комплексами стояли 920 авто.
Очередь на Крымском мосту начала расти
в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов.
Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует
желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.