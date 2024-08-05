https://crimea.ria.ru/20240805/na-krymskom-mostu-ochered-vyrosla-za-chas-na-400-avto-1139354242.html

На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто

На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто - РИА Новости Крым, 05.08.2024

На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто

В очереди на Крымском мосту выросла очередь и 1300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T07:12

2024-08-05T07:12

2024-08-05T07:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту выросла очередь и 1300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом час назад перед досмотровыми комплексами стояли 920 авто.Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань