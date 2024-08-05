Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240805/na-krymskom-mostu-ochered-vyrosla-za-chas-na-400-avto-1139354242.html
На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто
На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто - РИА Новости Крым, 05.08.2024
На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто
В очереди на Крымском мосту выросла очередь и 1300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T07:12
2024-08-05T07:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_0e427b227c3e13638f64c65dba689d53.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту выросла очередь и 1300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом час назад перед досмотровыми комплексами стояли 920 авто.Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_da53341cde3caa66404680da3e4e4dd4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто

На Крымском мосту время ожидания проезда со стороны Тамани превышает три часа

07:12 05.08.2024 (обновлено: 07:13 05.08.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту выросла очередь и 1300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В 7:00 в очереди со стороны Тамани находятся 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

При этом час назад перед досмотровыми комплексами стояли 920 авто.
Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов.
Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03Крым еще заявит о себе как спортивной республике на международной арене
08:42На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
08:35Крым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином
08:17Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
07:47На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение
07:27Где в Севастополе в понедельник не будет света: список адресов
07:12На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто
06:58Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма
06:39Феодосия осталась без воды из-за аварии
06:31Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма
06:05Крымский мост: очередь превышает 900 авто
00:01Грозовые дожди с градом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 5 августа
22:10Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
21:58Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины
21:55Главное за день: 4 августа
21:32Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу
20:41ДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры
20:37Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха
20:22Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек
Лента новостейМолния