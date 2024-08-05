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Какой сегодня праздник: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Какой сегодня праздник: 5 августа
Какой сегодня праздник: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Какой сегодня праздник: 5 августа
В этот день вспоминают историю появления светофора, поздравляют курсантов и всматриваются в горизонт. А еще 5 августа на свет появились художник Илья Репин и... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T00:00
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В этот день вспоминают историю появления светофора, поздравляют курсантов и всматриваются в горизонт. А еще 5 августа на свет появились художник Илья Репин и писатель Ги де Мопассан.Что празднуют в миреВ память о первой светофорной сигнализации, установленной в американском городе Кливленде в этот день в 1914 году, сегодня в большинстве стран мира отмечают Международный день светофора. 108 лет назад устройство имело лампочки только двух цветов – красного и зеленого, и только через шесть лет в США начали производить трехцветные светофоры. Справедливости ради нужно отметить, что первые попытки регулировать дорожное движение с помощью световых сигналов были предприняты в Лондоне в 1868 году. Проработав несколько лет, устройство взорвалось и поранило человека, поэтому от прогрессивных технологий решили отказаться на много лет. В России первый светофор установили в 1930 году.День курсанта традиционно отмечают 5 августа, потому что ранее в эту дату выходил указ о зачислении молодых людей в училища. Принятие в учебное заведение парни обычно отмечают широко и весело.Еще в эту субботу можно отметить День разглядывания горизонта, День тульского пряника, Международный день блюза. Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия, Андрея.Знаменательные событияВ 1772 году произошел первый из трех разделов Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. Тогда страны огласили Манифест о разделе государства, по которому каждая из сторон возвращала в свой состав ранее утерянные территории.В 1884 году в Нью-Йорке заложили первый камень в основание статуи Свободы, ставшей символом Америки. А в Турции 5 августа 1924 года запретили многоженство.В 1956-ом на стадионе имени Ленина в Москве открылась I Спартакиада народов СССР.В 1967 году группа Pink Floyd выпустила первый альбом – "The Piper at the Gates of Dawn", который сразу достиг шестой строчки хит-парадов Британии.Кто родилсяВ 1844 году родился русский художник-передвижник Илья Репин. Наиболее известными его работами стали "Отказ от исповеди", "Не ждали", "Торжественное заседание Государственного Совета", "Иван Грозный и сын его Иван", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Что касается последнего произведения, то в 1892 году на выставке Академии художеств полотно приобрел император Александр III за 35 тыс. рублей. Репин работал над картиной 11 лет.В 1850 году родился французский писатель Ги де Мопассан. Он стал невероятно известен и богат еще при жизни. Настоящую популярность ему принес роман "Жизнь", а позже вышли в свет романы "Милый друг", "Пьер и Жан", "Сильна как смерть". В конце жизни Мопассан впал в безумие и был помещен в клинику в Париже, где через несколько лет скончался.В 1905 году родился выдающийся авиаконструктор Артем Микоян, благодаря которому появилась самая известная российская авиамарка в мире "МиГ". Многие машины Микояна до сих пор используют во разных странах. К слову, в начале Великой Отечественной войны "МиГи" составляли около 90% всей военной авиации СССР.Первый человек, ступивший на Луну, родился 5 августа 1930 года. Выдающийся американский астронавт Нил Армстронг прожил 82 года. А еще 56-й день рождения отмечает французский политик Марин Ле Пен.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 5 августа

Что празднуют в России и в мире в субботу, 5 августа

00:00 05.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМеждународный форум и выставка "Транспорт России"
Международный форум и выставка Транспорт России - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В этот день вспоминают историю появления светофора, поздравляют курсантов и всматриваются в горизонт. А еще 5 августа на свет появились художник Илья Репин и писатель Ги де Мопассан.

Что празднуют в мире

В память о первой светофорной сигнализации, установленной в американском городе Кливленде в этот день в 1914 году, сегодня в большинстве стран мира отмечают Международный день светофора. 108 лет назад устройство имело лампочки только двух цветов – красного и зеленого, и только через шесть лет в США начали производить трехцветные светофоры. Справедливости ради нужно отметить, что первые попытки регулировать дорожное движение с помощью световых сигналов были предприняты в Лондоне в 1868 году. Проработав несколько лет, устройство взорвалось и поранило человека, поэтому от прогрессивных технологий решили отказаться на много лет. В России первый светофор установили в 1930 году.
День курсанта традиционно отмечают 5 августа, потому что ранее в эту дату выходил указ о зачислении молодых людей в училища. Принятие в учебное заведение парни обычно отмечают широко и весело.
Еще в эту субботу можно отметить День разглядывания горизонта, День тульского пряника, Международный день блюза. Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия, Андрея.

Знаменательные события

В 1772 году произошел первый из трех разделов Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. Тогда страны огласили Манифест о разделе государства, по которому каждая из сторон возвращала в свой состав ранее утерянные территории.
В 1884 году в Нью-Йорке заложили первый камень в основание статуи Свободы, ставшей символом Америки. А в Турции 5 августа 1924 года запретили многоженство.
В 1956-ом на стадионе имени Ленина в Москве открылась I Спартакиада народов СССР.
В 1967 году группа Pink Floyd выпустила первый альбом – "The Piper at the Gates of Dawn", который сразу достиг шестой строчки хит-парадов Британии.

Кто родился

В 1844 году родился русский художник-передвижник Илья Репин. Наиболее известными его работами стали "Отказ от исповеди", "Не ждали", "Торжественное заседание Государственного Совета", "Иван Грозный и сын его Иван", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Что касается последнего произведения, то в 1892 году на выставке Академии художеств полотно приобрел император Александр III за 35 тыс. рублей. Репин работал над картиной 11 лет.
В 1850 году родился французский писатель Ги де Мопассан. Он стал невероятно известен и богат еще при жизни. Настоящую популярность ему принес роман "Жизнь", а позже вышли в свет романы "Милый друг", "Пьер и Жан", "Сильна как смерть". В конце жизни Мопассан впал в безумие и был помещен в клинику в Париже, где через несколько лет скончался.
В 1905 году родился выдающийся авиаконструктор Артем Микоян, благодаря которому появилась самая известная российская авиамарка в мире "МиГ". Многие машины Микояна до сих пор используют во разных странах. К слову, в начале Великой Отечественной войны "МиГи" составляли около 90% всей военной авиации СССР.
Первый человек, ступивший на Луну, родился 5 августа 1930 года. Выдающийся американский астронавт Нил Армстронг прожил 82 года. А еще 56-й день рождения отмечает французский политик Марин Ле Пен.
 
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