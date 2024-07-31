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Какой сегодня праздник: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Какой сегодня праздник: 31 июля
Какой сегодня праздник: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Какой сегодня праздник: 31 июля
В этот день рейнджеры всего мира отмечают профессиональный праздник, а книгочеи вспоминают любимые книги. В 1498 году 31 июля Христофор Колумб открыл остров... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T00:00
2024-07-31T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В этот день рейнджеры всего мира отмечают профессиональный праздник, а книгочеи вспоминают любимые книги. В 1498 году 31 июля Христофор Колумб открыл остров Тринидад, а в 1956 году в Москве открылись "Лужники". В этот день родились Джоан Роулинг и неподражаемый Луи де Фюнес.Что празднуют в миреВ 2007 году Международной федерацией рейнджеров был учрежден профессиональный праздник. Его цель – отметить вклад людей этой профессии в защиту природы. Ежегодно 31 июля государственные инспекторы по охране окружающей среды отмечают лучших в своих рядах и вспоминают тех, кто погиб в борьбе с браконьерами и пожарами.Еще 31 июля отмечают праздник книгочеев – День вспоминания любимых книжек. Кстати, некоторые произведения из наших любимых могли бы и не стать таковыми, поскольку их могли и вовсе не опубликовать. Например, "Унесенных ветром" Маргарет Митчелл отказались публиковать в 38 издательствах. Набоков безуспешно носил "Лолиту" по издательствам в течение двух лет, а Клайву Льюису пришлось услышать отказ 37 раз, прежде чем "Хроники Нарнии" попали на полки книжных магазинов.Также в этот понедельник можно отпраздновать День необычных музыкальных инструментов, Международный день африканской женщины или День малинового пирога.Знаменательные события31 июля 1498 года испанский мореплаватель итальянского происхождения Христофор Колумб во время третьей исследовательской экспедиции открыл остров Тринидад в Карибском море. Сейчас это основная часть островного государства Тринидад и Табаго. На острове проживает 96% населения страны, которое составляет более 1,2 миллиона человек.31 июля 1703 года в Лондоне к позорному столбу по обвинению в "крамольной клевете" был прикован известный английский писатель, автор бессмертного "Робинзона Крузо" Даниэль Дэфо. Внезапно вместо грязи и камней толпа закидала Дэфо цветами.В 1928 году на заставке известной американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" впервые появился рычащий лев. Его "сыграл" лев по имени Слетс. Это была заставка к фильму "Белые тени южных морей".В 1956 году в Москве была открыта Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина. Потом этот грандиозный стадион назвали "Лужниками". В день открытия на стадионе пошел товарищеский матч между СССР и Китаем. Победил Советский Союз. Кроме того, в "Лужниках" прошли Первая Спартакиада народов СССР, Музыкальный фестиваль мира с участием Bon Jovi и Scorpions и последний концерт группы "Кино". В 90-х возле арены появился вещевой рынок, и лишь в 2011-м оттуда ушли последние продавцы, после чего была проведена реконструкция, а потом сюда вернулся большой футбол.Кто родилсяВ 1914 году 31 июля во французской коммуне Курбевуа в семье огранщика алмазов и домохозяйки родился Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса, ставший известным на весь мир французским комедийным актером, режиссером и сценаристом Луи де Фюнесом.В этот день в 1921 году в Иваново-Вознесенске родилась "всесоюзная киномама" Любовь Соколова. Такое прозвище актрисе дали благодаря тому, что чаще всего она играла роли матерей. Всего она снялась в более чем 400 лентах, среди которых "Летят журавли", "Тихий Дон", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Доживем до понедельника", "Джентльмены удачи", "Самая обаятельная и привлекательная" и многие другие.Самый известный клоун Советского Союза Олег Попов родился 31 июля 1930 года в маленькой деревне Вырубово Московской области. Уже в 14 лет он понял, что хочет связать свою жизнь с цирком и поступил в Государственное училище циркового искусства, правда, выучился там на эквилибриста. Впервые в роли коверного он выступил в 1950 году и с тех пор выступал в нескольких цирках, в том числе в Германии.В 1937 году во Франции родилась Эдита Пьеха, советская и российская певица, актриса, Народная артистка СССР. Обладательница огромного количества наград и премий, исполнительница таких хитов как "Замечательный сосед", "Город детства", "Песня остается с человеком" и многих других.В 1945 году в Москве родился мальчик Леня Якубович. Он проучился в школе восемь классов, после чего был изгнан и вынужден был пойти работать токарем на завод. Чтобы получить среднее образование, параллельно учился в вечерней школе. Леонид Якубович связывал свое будущее с машиностроением, поэтому закончил профильный московский институт, но судьба распорядилась иначе: в 1991 году он решил попробовать себя в роли ведущего программы "Поле чудес", и с того времени стал бессменным ведущим этого популярного телешоу.В 1965 году родилась "мама Гарри Поттера" – известная писательница Джоан Роулинг. Сюжет о маленьком волшебнике пришел в голову писательнице в поезде, по пути из Манчестера в Лондон в 1990 году. Роман был завершен к 1995-му. Тогда жизнь Джоан стремительно летела под откос: смерть матери, развод, отсутствие работы и маленький ребенок на руках. В издательствах Роулинг отказывали 12 раз, но в итоге все закончилось, как в сказке: пройдя череду неудач, Роулинг стала одной из самых богатых писательниц. В 2017 году Forbes оценил ее состояние в 650 миллионов долларов.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 31 июля

Что отмечают в России и в мире 31 июля

00:00 31.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосковский фестиваль "Книги России" на Красной площади
Московский фестиваль Книги России на Красной площади - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В этот день рейнджеры всего мира отмечают профессиональный праздник, а книгочеи вспоминают любимые книги. В 1498 году 31 июля Христофор Колумб открыл остров Тринидад, а в 1956 году в Москве открылись "Лужники". В этот день родились Джоан Роулинг и неподражаемый Луи де Фюнес.

Что празднуют в мире

В 2007 году Международной федерацией рейнджеров был учрежден профессиональный праздник. Его цель – отметить вклад людей этой профессии в защиту природы. Ежегодно 31 июля государственные инспекторы по охране окружающей среды отмечают лучших в своих рядах и вспоминают тех, кто погиб в борьбе с браконьерами и пожарами.
Еще 31 июля отмечают праздник книгочеев – День вспоминания любимых книжек. Кстати, некоторые произведения из наших любимых могли бы и не стать таковыми, поскольку их могли и вовсе не опубликовать. Например, "Унесенных ветром" Маргарет Митчелл отказались публиковать в 38 издательствах. Набоков безуспешно носил "Лолиту" по издательствам в течение двух лет, а Клайву Льюису пришлось услышать отказ 37 раз, прежде чем "Хроники Нарнии" попали на полки книжных магазинов.
Также в этот понедельник можно отпраздновать День необычных музыкальных инструментов, Международный день африканской женщины или День малинового пирога.

Знаменательные события

31 июля 1498 года испанский мореплаватель итальянского происхождения Христофор Колумб во время третьей исследовательской экспедиции открыл остров Тринидад в Карибском море. Сейчас это основная часть островного государства Тринидад и Табаго. На острове проживает 96% населения страны, которое составляет более 1,2 миллиона человек.
31 июля 1703 года в Лондоне к позорному столбу по обвинению в "крамольной клевете" был прикован известный английский писатель, автор бессмертного "Робинзона Крузо" Даниэль Дэфо. Внезапно вместо грязи и камней толпа закидала Дэфо цветами.
В 1928 году на заставке известной американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" впервые появился рычащий лев. Его "сыграл" лев по имени Слетс. Это была заставка к фильму "Белые тени южных морей".
В 1956 году в Москве была открыта Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина. Потом этот грандиозный стадион назвали "Лужниками". В день открытия на стадионе пошел товарищеский матч между СССР и Китаем. Победил Советский Союз. Кроме того, в "Лужниках" прошли Первая Спартакиада народов СССР, Музыкальный фестиваль мира с участием Bon Jovi и Scorpions и последний концерт группы "Кино". В 90-х возле арены появился вещевой рынок, и лишь в 2011-м оттуда ушли последние продавцы, после чего была проведена реконструкция, а потом сюда вернулся большой футбол.

Кто родился

В 1914 году 31 июля во французской коммуне Курбевуа в семье огранщика алмазов и домохозяйки родился Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса, ставший известным на весь мир французским комедийным актером, режиссером и сценаристом Луи де Фюнесом.
В этот день в 1921 году в Иваново-Вознесенске родилась "всесоюзная киномама" Любовь Соколова. Такое прозвище актрисе дали благодаря тому, что чаще всего она играла роли матерей. Всего она снялась в более чем 400 лентах, среди которых "Летят журавли", "Тихий Дон", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Доживем до понедельника", "Джентльмены удачи", "Самая обаятельная и привлекательная" и многие другие.
Самый известный клоун Советского Союза Олег Попов родился 31 июля 1930 года в маленькой деревне Вырубово Московской области. Уже в 14 лет он понял, что хочет связать свою жизнь с цирком и поступил в Государственное училище циркового искусства, правда, выучился там на эквилибриста. Впервые в роли коверного он выступил в 1950 году и с тех пор выступал в нескольких цирках, в том числе в Германии.
В 1937 году во Франции родилась Эдита Пьеха, советская и российская певица, актриса, Народная артистка СССР. Обладательница огромного количества наград и премий, исполнительница таких хитов как "Замечательный сосед", "Город детства", "Песня остается с человеком" и многих других.
В 1945 году в Москве родился мальчик Леня Якубович. Он проучился в школе восемь классов, после чего был изгнан и вынужден был пойти работать токарем на завод. Чтобы получить среднее образование, параллельно учился в вечерней школе. Леонид Якубович связывал свое будущее с машиностроением, поэтому закончил профильный московский институт, но судьба распорядилась иначе: в 1991 году он решил попробовать себя в роли ведущего программы "Поле чудес", и с того времени стал бессменным ведущим этого популярного телешоу.
В 1965 году родилась "мама Гарри Поттера" – известная писательница Джоан Роулинг. Сюжет о маленьком волшебнике пришел в голову писательнице в поезде, по пути из Манчестера в Лондон в 1990 году. Роман был завершен к 1995-му. Тогда жизнь Джоан стремительно летела под откос: смерть матери, развод, отсутствие работы и маленький ребенок на руках. В издательствах Роулинг отказывали 12 раз, но в итоге все закончилось, как в сказке: пройдя череду неудач, Роулинг стала одной из самых богатых писательниц. В 2017 году Forbes оценил ее состояние в 650 миллионов долларов.
 
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Заголовок открываемого материала
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