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У ипотечных заемщиков-банкротов не отберут единственное жилье – закон
У ипотечных заемщиков-банкротов не отберут единственное жилье – закон - РИА Новости Крым, 23.07.2024
У ипотечных заемщиков-банкротов не отберут единственное жилье – закон
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий не изымать у обанкротившихся ипотечных заемщиков единственное жилье в пользу кредиторов. Закон... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T18:31
2024-07-23T18:31
2024-07-23T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий не изымать у обанкротившихся ипотечных заемщиков единственное жилье в пользу кредиторов. Закон принят на пленарном заседании Госдумы во вторник, сообщает РИА Новости.Документ призван обеспечить правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой, при его личном банкротстве.Закон предоставляет арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, право утвердить отдельное мировое соглашение (план реструктуризации долгов за единственное ипотечное жилье).Таким образом, на ипотечное жилье и земельный участок, на котором оно расположено, не обращается взыскание в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. В то же время должник обязан выплатить сумму ипотечного кредита в полном размере по графику, который согласован с кредитором.Если должник допустил просрочку по ипотечным платежам на момент заключения мирового соглашения, оно должно включать условия по устранению этой просрочки. В случаях, когда имущества гражданина, за исключением жилья и земельного участка, недостаточно для погашения требований кредиторов первой и второй очереди, мировое соглашение может быть утверждено только при условии внесения на специальный банковский счет суммы, не превышающей 10% стоимости жилья.Утверждение отдельного мирового соглашения арбитражным судом также не является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина.Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
https://crimea.ria.ru/20240710/semeynuyu-ipoteku-v-rossii-prodlili-do-2030-goda--minfin-1138736478.html
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новости, ипотека, закон и право, общество, россия, жилье, банкротство
У ипотечных заемщиков-банкротов не отберут единственное жилье – закон
Госдума разрешила на изымать единственное ипотечное жилье заемщика-банкрота
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий не изымать у обанкротившихся ипотечных заемщиков единственное жилье в пользу кредиторов. Закон принят на пленарном заседании Госдумы во вторник, сообщает РИА Новости.
Документ призван обеспечить правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой, при его личном банкротстве.
Закон предоставляет арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, право утвердить отдельное мировое соглашение (план реструктуризации долгов за единственное ипотечное жилье).
Таким образом, на ипотечное жилье и земельный участок, на котором оно расположено, не обращается взыскание в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. В то же время должник обязан выплатить сумму ипотечного кредита в полном размере по графику, который согласован с кредитором.
Если должник допустил просрочку по ипотечным платежам на момент заключения мирового соглашения, оно должно включать условия по устранению этой просрочки. В случаях, когда имущества гражданина, за исключением жилья и земельного участка, недостаточно для погашения требований кредиторов первой и второй очереди, мировое соглашение может быть утверждено только при условии внесения на специальный банковский счет суммы, не превышающей 10% стоимости жилья.
Утверждение отдельного мирового соглашения арбитражным судом также не является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина.
Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.