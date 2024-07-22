https://crimea.ria.ru/20240722/sam-sebe-golova-pochemu-vse-bolshe-rossiyan-vybirayut-samozanyatost-1139042694.html

Сам себе голова: почему все больше россиян выбирают самозанятость

Сам себе голова: почему все больше россиян выбирают самозанятость - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Сам себе голова: почему все больше россиян выбирают самозанятость

Самозанятых в России становится все больше. По данным ФНС России, в апреле текущего года их количество превысило 10 миллионов человек, из них более половины... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T11:34

2024-07-22T11:34

2024-07-22T11:34

работа

самозанятость

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Самозанятых в России становится все больше. По данным ФНС России, в апреле текущего года их количество превысило 10 миллионов человек, из них более половины ранее никак не декларировали свои доходы. То есть это новые лица. В среднем к проекту ежедневно присоединяется более 8,5 тысяч человек.Такой рост самозанятых стал возможен благодаря специальному налоговому режиму НПД (налог на профессиональный доход), введенному в 2019 году. В итоге инструмент позволил эффективно обелить теневой рынок.Закон о самозанятых – проект экспериментальный и живой: он развивается в процессе "эксплуатации", исходя из задач государства и пожеланий граждан. Диалог с ними позволил властям корректировать закон, что очень важно, поскольку нюансы постигаются на практике. К слову, за время эксперимента самозанятые граждане зарегистрировали 3,6 триллиона рублей доходов, уплатив налоги на 141 миллиард рублей. Весомый вклад в экономику страны.Плюсы самозанятостиИтак, какие же преимущества дает статус самозанятого? В общем и целом – свободу работать на себя, самому определять свой график, платить пониженный налог – 4% при работе с физлицами и 6%, если клиенты – юридические лица или индивидуальные предприниматели. (Те же наемные сотрудники, как известно, платят 13% подоходного налога). Кстати, при желании можно остаться работать по найму, а в свободное время монетизировать, к примеру, свое давнее хобби, реализуя творческие и иные таланты. Или применять профессиональные навыки, но уже в качестве самозанятого.Помимо льготного налога, форма самозанятости при ведении бизнеса дает и другие плюсы. В частности, не нужно вести обязательную отчетность, как положено юрлицам, и подавать ежегодные декларации в налоговую, как это делают индивидуальные предприниматели. Кроме того, если в течение какого-то времени предприниматель не работал или не имел заказов и клиентуры, платить налог не нужно. Заработал – заплатил, нет – значит, нет.Законодательство также освобождает самозанятых от уплаты фиксированных страховых взносов и применения контрольно-кассовой техники.Немаловажно и то, что самозанятый легко, буквально онлайн, получает справки о доходе и уплате НПД, что позволяет ему брать кредиты и ипотеку, а также пользоваться всеми мерами государственной поддержки представителей малого и среднего бизнеса, включая гранты, субсидии и льготные кредиты.Вдобавок к этому статус самозанятости открывает для предпринимателя доступ к участию в госзакупках, проводимых крупными компаниями. Да и в целом повышает доверие к производителю товаров и услуг.Получить статус самозанятого очень легко. Это доступно практически всем, в том числе и иностранным гражданам. Поощряется и детское предпринимательство: если есть разрешение от родителей, самозанятым можно стать с 14 лет, а с 16 лет подросток уже вправе сам принимать решение.Ограничения статуса самозанятогоЛогично, что при очевидных преимуществах такая форма ведения бизнеса имеет ряд ограничений. Например, по верхней планке доходов – 2,4 миллиона рублей в год. Если лимит превысить, доходы будут облагаться уже НДФЛ – 13%. Что касается сфер деятельности, ограничения есть, но они минимальны. В частности, самозанятый не может добывать и реализовывать полезные ископаемые, продавать подакцизные товары и те, что по закону подлежат сертификации и маркировке, а также перепродавать продукцию сторонних производителей.Далее самозанятые не могут нанимать сотрудников, и, если бизнес растет и одному уже не справиться, нужно переходить на другой налоговый режим.Еще одно ограничение касается сотрудничества с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения. Оно введено для того, чтобы компании не увольняли сотрудников ради экономии на налогах.Наконец, отчисления в пенсионный фонд самозанятый гражданин должен делать сам. Или не делать – на свое усмотрение. Но нет отчислений – нет и начислений.Оформить самозанятость очень простоОпределиться с формой занятости вам охотно помогут в центрах "Мой бизнес", которые сегодня работают по всей стране. Чтобы официально стать самозанятым, нужно скачать мобильное приложение "Мой налог" бесплатно в Google Play и App Store или воспользоваться вэб-версией приложения на сайте ФНС России.Там же, в приложении "Мой налог", можно легко и быстро оплатить налоги, получить всю необходимую информацию о самозанятых и нужные справки, в том числе и для банков, чтобы взять кредит или ипотеку.Также зарегистрироваться в качестве самозанятого можно на портале "Госуслуги" или через банки.Банки предлагают свои мобильные приложения, которые позволяют подключить статус самозанятого, используя дебетовую карту. В этом случае получать оплату за заказы самозанятый клиент будет на нее, а отслеживать и оплачивать начисления налогов – через приложение банка. Регистрация максимально удобна. Такое сотрудничество повышает доверие между банком и клиентом, что, в свою очередь, увеличивает шансы последнего на получение льготного кредита на развитие бизнеса с учетом его предпринимательского статуса.

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https://crimea.ria.ru/20240503/ipoteka-dlya-samozanyatykh-i-ip-kak-ee-oformit-i-kakie-est-nyuansy-1137007254.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, самозанятость, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), банк, экономика, общество, новости