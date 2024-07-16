https://crimea.ria.ru/20240716/gradus-na-povyshenie-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138843283.html
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
Во вторник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T00:01
2024-07-16T00:01
2024-07-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eefeeb8c60c2b3ca3571c4e8dba9c30f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Во вторник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +34...+36.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +34…+36.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов, днем от +33 до +37.
https://crimea.ria.ru/20240709/udar-po-zdorovyu-i-koshelku--chem-opasno-kupanie-v-fontanakh-1138724059.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f2ae43adaf3077cbf1d181acb144466.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник сохранится аномально жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Во вторник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, на южном и восточном побережье до +28, днем +33…+38 градусов, в горах +26…+31. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +34...+36.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +34…+36.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов, днем от +33 до +37.