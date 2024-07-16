https://crimea.ria.ru/20240716/gradus-na-povyshenie-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138843283.html

Градус на повышение: погода в Крыму во вторник

Градус на повышение: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Градус на повышение: погода в Крыму во вторник

Во вторник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T00:01

2024-07-16T00:01

2024-07-16T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Во вторник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +34...+36.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +34…+36.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов, днем от +33 до +37.

https://crimea.ria.ru/20240709/udar-po-zdorovyu-i-koshelku--chem-opasno-kupanie-v-fontanakh-1138724059.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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