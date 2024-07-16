Рейтинг@Mail.ru
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240716/gradus-na-povyshenie-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138843283.html
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
Во вторник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T00:01
2024-07-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eefeeb8c60c2b3ca3571c4e8dba9c30f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Во вторник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +34...+36.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +34…+36.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов, днем от +33 до +37.
https://crimea.ria.ru/20240709/udar-po-zdorovyu-i-koshelku--chem-opasno-kupanie-v-fontanakh-1138724059.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f2ae43adaf3077cbf1d181acb144466.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник сохранится аномально жаркая погода

00:01 16.07.2024
 
© РИА Новости . Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкЖители города отдыхают у фонтанов
Жители города отдыхают у фонтанов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Iliya Pitalev
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Во вторник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, на южном и восточном побережье до +28, днем +33…+38 градусов, в горах +26…+31. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +34...+36.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +34…+36.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов, днем от +33 до +37.
Дети купаются в городском фонтане - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 20:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
23:02Главное за день: 15 июля
22:42Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения
22:16Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
22:03Главные новости Крыма: 15 июля
21:43В России запатентовали уникальный способ лечения рака
21:15В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан
20:48В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали
20:20О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей
19:52Два лесных пожара локализовали на Кубани
19:22Огонь распространяется по Карадагу в Крыму – площадь пожара растет
19:10Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров
18:44В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
18:16Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией
17:47Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины
17:34Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы
17:14Пожар на Карадаге: прокуратура взяла на контроль ликвидацию возгорания
17:02Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20%
16:52Крупный пожар под Новороссийском локализовали
Лента новостейМолния