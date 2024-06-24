https://crimea.ria.ru/20240624/bez-osadkov-i-do-35-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1138180614.html

Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник

Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T00:01

2024-06-24T00:01

2024-06-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +32...+34 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +30...+32 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240622/trekhdnevnoe-shtormovoe---zhiteley-kryma-predupredili-ob-opasnosti-1138288807.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр