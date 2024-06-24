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Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник
Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T00:01
2024-06-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +32...+34 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +30...+32 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240622/trekhdnevnoe-shtormovoe---zhiteley-kryma-predupredili-ob-opasnosti-1138288807.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник без осадков и до +35 градусов

00:01 24.06.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолуби у воды в жаркую погоду
Голуби у воды в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, в горах +12…+17, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +32...+34 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +30...+32 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков и до +35: погода в Крыму в понедельник
22:57Выросло число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь
22:30Атака на Севастополь и азиатский манёвр Путина: топ новостей недели
22:13Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:03Воздушная тревога звучит в Севастополе
22:00В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
21:52Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
21:43На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе
21:31"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев
20:52Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
20:32В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу
20:316 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТО
20:26Шесть в тяжелом: стало известно о раненых при атаке на Севастополь детях
20:09В Севастополе уточнили число погибших и пострадавших при атаке ВСУ
20:00В Дагестане ликвидировали двух боевиков
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