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Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T13:21
2024-06-23T13:21
2024-06-23T13:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время, это необходимо для соблюдения мер безопасности.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время, это необходимо для соблюдения мер безопасности.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.