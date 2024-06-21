https://crimea.ria.ru/20240621/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1138259782.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 21.06.2024

У Крымского моста выросла очередь

На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T07:14

2024-06-21T07:14

2024-06-21T07:14

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.

https://crimea.ria.ru/20240621/kak-startoval-kurortnyy-sezon-v-krymu--otsenka-eksperta-1138250321.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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