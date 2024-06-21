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У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 21.06.2024
У Крымского моста выросла очередь
На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T07:14
2024-06-21T07:14
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
транспорт
керчь
тамань
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логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь

Перед Крымским мостом проезда ждут 50 машин со стороны Тамани

07:14 21.06.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По данным на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.

При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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