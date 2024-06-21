https://crimea.ria.ru/20240621/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1138259782.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 21.06.2024
У Крымского моста выросла очередь
На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T07:14
2024-06-21T07:14
2024-06-21T07:14
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
https://crimea.ria.ru/20240621/kak-startoval-kurortnyy-sezon-v-krymu--otsenka-eksperta-1138250321.html
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_d14c98ba2a9c6b6b8ce16e66b337d439.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
Перед Крымским мостом проезда ждут 50 машин со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.