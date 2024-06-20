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Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет
Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет
Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по своей роли в кинофраншизе "Голодные игры", скончался в возрасте 88 лет, сообщил его сын Кифер. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T20:51
2024-06-20T20:51
2024-06-20T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по своей роли в кинофраншизе "Голодные игры", скончался в возрасте 88 лет, сообщил его сын Кифер.Сын актера не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Он номинировался на премии "Золотой Глобус", BAFTA и заработал ряд престижных наград за свою карьеру. Он также получил "Золотой Глобус" в 2003 году и почетный "Оскар" в 2018 году.
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дональд сазерленд, утраты, в мире, канада, кино, культура, общество
Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет
Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет
20:51 20.06.2024 (обновлено: 20:52 20.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по своей роли в кинофраншизе "Голодные игры", скончался в возрасте 88 лет, сообщил его сын Кифер.
"С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.
Сын актера не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.
Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Он номинировался на премии "Золотой Глобус", BAFTA и заработал ряд престижных наград за свою карьеру. Он также получил "Золотой Глобус" в 2003 году и почетный "Оскар" в 2018 году.