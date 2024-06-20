https://crimea.ria.ru/20240620/zvezda-golodnykh-igr-donald-sazerlend-skonchalsya-v-vozraste-88-let-1138257114.html

Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет

Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет

Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по своей роли в кинофраншизе "Голодные игры", скончался в возрасте 88 лет, сообщил его сын Кифер. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T20:51

2024-06-20T20:51

2024-06-20T20:52

дональд сазерленд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по своей роли в кинофраншизе "Голодные игры", скончался в возрасте 88 лет, сообщил его сын Кифер.Сын актера не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Он номинировался на премии "Золотой Глобус", BAFTA и заработал ряд престижных наград за свою карьеру. Он также получил "Золотой Глобус" в 2003 году и почетный "Оскар" в 2018 году.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд сазерленд, утраты, в мире, канада, кино, культура, общество