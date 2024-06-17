https://crimea.ria.ru/20240617/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-v-tri-raza-za-chas-1138161644.html

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час

Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. К 8 часам утра понедельника со стороны Тамани проезда ждут 300 машин, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T08:23

2024-06-17T08:23

2024-06-17T08:26

крымский мост

керчь

кубань

тамань

керченский пролив

логистика

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. К 8 часам утра понедельника со стороны Тамани проезда ждут 300 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Проезд со стороны Керчи остается свободным.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

кубань

тамань

керченский пролив

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, кубань, тамань, керченский пролив, логистика, крым, транспорт