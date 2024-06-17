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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час
Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. К 8 часам утра понедельника со стороны Тамани проезда ждут 300 машин, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T08:23
2024-06-17T08:26
крымский мост
керчь
кубань
тамань
керченский пролив
логистика
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. К 8 часам утра понедельника со стороны Тамани проезда ждут 300 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Проезд со стороны Керчи остается свободным.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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крымский мост, керчь, кубань, тамань, керченский пролив, логистика, крым, транспорт
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час

В очереди на Крымский мост стоят 300 автомобилей

08:23 17.06.2024 (обновлено: 08:26 17.06.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. К 8 часам утра понедельника со стороны Тамани проезда ждут 300 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Проезд со стороны Керчи остается свободным.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Крымский мостКерчьКубаньТаманьКерченский проливЛогистикаКрымТранспорт
 
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