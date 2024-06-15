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Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
Занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, свидетельствуют данные мониторингового ресурса RadarBox. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T07:52
2024-06-15T08:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, свидетельствуют данные мониторингового ресурса RadarBox.MQ-4C с позывным BLKCAT6 находится в разделе со списком воздушных судов, которые в последние дни подавали аварийный сигнал. Согласно треку, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма в пятницу беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии.На подлете к Италии, по данным RadarBox, MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту. Около 19:00 мск БПЛА совершил посадку на базе на Сицилии.Помимо RadarBox, о подаче аварийного сигнала беспилотником также сообщили специализированные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert в соцсети X, пишет РИА Новости.Согласно нормам ИКАО, в список стандартных аварийных кодов входят 7700 (основной аварийный код), 7600 (сбой связи) и 7500 (захват воздушного судна).MQ-4C Triton – разведывательный БПЛА большой дальности, разработан для ВМC США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости, новости крыма, италия, беспилотник (бпла, дрон), черное море, сша
Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал

Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал перед посадкой

07:52 15.06.2024 (обновлено: 08:00 15.06.2024)
 
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, свидетельствуют данные мониторингового ресурса RadarBox.
MQ-4C с позывным BLKCAT6 находится в разделе со списком воздушных судов, которые в последние дни подавали аварийный сигнал. Согласно треку, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма в пятницу беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии.
На подлете к Италии, по данным RadarBox, MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту. Около 19:00 мск БПЛА совершил посадку на базе на Сицилии.
Помимо RadarBox, о подаче аварийного сигнала беспилотником также сообщили специализированные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert в соцсети X, пишет РИА Новости.
Согласно нормам ИКАО, в список стандартных аварийных кодов входят 7700 (основной аварийный код), 7600 (сбой связи) и 7500 (захват воздушного судна).
MQ-4C Triton разведывательный БПЛА большой дальности, разработан для ВМC США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.
 
КрымНовостиНовости КрымаИталияБеспилотник (БПЛА, дрон)Черное мореСША
 
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