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В Севастополе флот проводит учения со стрельбой
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой
Вечером в Севастополе военные проводят учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T18:13
2024-06-12T18:13
2024-06-12T18:13
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе военные проводят учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, стрельба в городе может быть слышна ориентировочно до 19:00.Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной.В среду утром флот также тренировался уничтожать диверсантов. Стрельба до полудня была слышна в районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240612/v-ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-zadeystvovany-iskander-m-i-korabli-vmf-1138048742.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой
В районе Северного и Южного молов в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов