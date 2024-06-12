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В Севастополе флот проводит учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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В Севастополе флот проводит учения со стрельбой
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой
Вечером в Севастополе военные проводят учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T18:13
2024-06-12T18:13
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе военные проводят учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, стрельба в городе может быть слышна ориентировочно до 19:00.Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной.В среду утром флот также тренировался уничтожать диверсантов. Стрельба до полудня была слышна в районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240612/v-ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-zadeystvovany-iskander-m-i-korabli-vmf-1138048742.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой

В районе Северного и Южного молов в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

18:13 12.06.2024
 
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вечером в Севастополе военные проводят учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, стрельба в городе может быть слышна ориентировочно до 19:00.
"В районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал глава региона в Telegram.
Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной.
В среду утром флот также тренировался уничтожать диверсантов. Стрельба до полудня была слышна в районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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