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У Крымского моста образовалась очередь - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста образовалась очередь
У Крымского моста образовалась очередь - РИА Новости Крым, 12.06.2024
У Крымского моста образовалась очередь
Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T08:06
2024-06-12T08:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
тамань
краснодарский край
керчь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, тамань, краснодарский край, керчь, новости крыма
У Крымского моста образовалась очередь

Проезда по Крымскому мосту ждут 40 машин со стороны Тамани

08:06 12.06.2024
 
© РИА Новости КрымМашины в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
Машины в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 8:00, со стороны Тамани в очереди находится 40 транспортных средств", - сказано в сообщении.

При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаТаманьКраснодарский крайКерчьНовости Крыма
 
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