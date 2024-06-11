https://crimea.ria.ru/20240611/sdelano-v-rossii-v-simferopole-otkrylas-fotovystavka-rossii-segodnya-1138018600.html

Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"

Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня" - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"

Трасса "Таврида", Крымский мост и Международный детский центр "Артек" - в Симферополе открылась уличная фотовыставка ", приуроченная ко Дню России. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T12:34

2024-06-11T12:34

2024-06-11T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Трасса "Таврида", Крымский мост и Международный детский центр "Артек" - в Симферополе открылась уличная фотовыставка ", приуроченная ко Дню России.Выставка "Сделано в России" – это 20 фоторабот, посвященных достижениям России и Крыма в сферах науки, технологии, сельского хозяйства, инфраструктуры и военного вооружения. Она является совместным проектом медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.В свою очередь заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Анастасия Форманчук отметила важность таких проектов, которые наглядно показывают, какие изменения происходят на полуострове и во всей стране."Это хороший и яркий проект, который показывает достижения нашей страны в различных отраслях. Сегодня Россия – ведущая страна, чьи достижения в науке, технологиях, экономике, культуре и спорте признаны во всем мире. Крым вместе со всей страной уверенно движется вперед и развивается. Мы открыты к таким проектам и новым идеям", - отметила Анастасия Форманчук.Выставка "Сделано в России" расположена на пересечении улиц Пушкина и Горького. Она продлится несколько недель. Посмотреть на работы и узнать больше о достижениях России также можно на сайте РИА Новости Крым.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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