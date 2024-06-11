Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Трасса "Таврида", Крымский мост и Международный детский центр "Артек" - в Симферополе открылась уличная фотовыставка ", приуроченная ко Дню России.Выставка "Сделано в России" – это 20 фоторабот, посвященных достижениям России и Крыма в сферах науки, технологии, сельского хозяйства, инфраструктуры и военного вооружения. Она является совместным проектом медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.В свою очередь заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Анастасия Форманчук отметила важность таких проектов, которые наглядно показывают, какие изменения происходят на полуострове и во всей стране."Это хороший и яркий проект, который показывает достижения нашей страны в различных отраслях. Сегодня Россия – ведущая страна, чьи достижения в науке, технологиях, экономике, культуре и спорте признаны во всем мире. Крым вместе со всей страной уверенно движется вперед и развивается. Мы открыты к таким проектам и новым идеям", - отметила Анастасия Форманчук.Выставка "Сделано в России" расположена на пересечении улиц Пушкина и Горького. Она продлится несколько недель. Посмотреть на работы и узнать больше о достижениях России также можно на сайте РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Трасса "Таврида", Крымский мост и Международный детский центр "Артек" - в Симферополе открылась уличная фотовыставка ", приуроченная ко Дню России.
Выставка "Сделано в России" – это 20 фоторабот, посвященных достижениям России и Крыма в сферах науки, технологии, сельского хозяйства, инфраструктуры и военного вооружения. Она является совместным проектом медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
"Мы работаем на полуострове уже более девяти лет и, как и все крымчане, видим, как преображается Крым. Мы помним первую сваю Крымского моста, первый километр трассы "Таврида", первое богослужение в Александро-Невском соборе и первый намаз в Соборной мечети. Мы стараемся запечатлеть каждый важный момент в истории современного Крыма, чтобы наши дети и внуки знали, что все это - сделано в России. Сделано для крымчан. И сделано с любовью", - рассказала шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.
В свою очередь заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Анастасия Форманчук отметила важность таких проектов, которые наглядно показывают, какие изменения происходят на полуострове и во всей стране.
"Это хороший и яркий проект, который показывает достижения нашей страны в различных отраслях. Сегодня Россия – ведущая страна, чьи достижения в науке, технологиях, экономике, культуре и спорте признаны во всем мире. Крым вместе со всей страной уверенно движется вперед и развивается. Мы открыты к таким проектам и новым идеям", - отметила Анастасия Форманчук.
Выставка "Сделано в России" расположена на пересечении улиц Пушкина и Горького. Она продлится несколько недель. Посмотреть на работы и узнать больше о достижениях России также можно на сайте РИА Новости Крым.
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