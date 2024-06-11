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Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня" - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"
Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня" - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"
Трасса "Таврида", Крымский мост и Международный детский центр "Артек" - в Симферополе открылась уличная фотовыставка ", приуроченная ко Дню России. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T12:34
2024-06-11T12:34
симферополь
риа новости крым
новости крыма
крым
общество
международная медиагруппа "россия сегодня"
выставка
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Трасса "Таврида", Крымский мост и Международный детский центр "Артек" - в Симферополе открылась уличная фотовыставка ", приуроченная ко Дню России.Выставка "Сделано в России" – это 20 фоторабот, посвященных достижениям России и Крыма в сферах науки, технологии, сельского хозяйства, инфраструктуры и военного вооружения. Она является совместным проектом медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.В свою очередь заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Анастасия Форманчук отметила важность таких проектов, которые наглядно показывают, какие изменения происходят на полуострове и во всей стране."Это хороший и яркий проект, который показывает достижения нашей страны в различных отраслях. Сегодня Россия – ведущая страна, чьи достижения в науке, технологиях, экономике, культуре и спорте признаны во всем мире. Крым вместе со всей страной уверенно движется вперед и развивается. Мы открыты к таким проектам и новым идеям", - отметила Анастасия Форманчук.Выставка "Сделано в России" расположена на пересечении улиц Пушкина и Горького. Она продлится несколько недель. Посмотреть на работы и узнать больше о достижениях России также можно на сайте РИА Новости Крым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, риа новости крым, новости крыма, крым, общество, международная медиагруппа "россия сегодня", выставка, россия
Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"

В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы "Россия сегодня" о достижениях страны

12:34 11.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы "Россия сегодня" о достижениях страны
В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы Россия сегодня о достижениях страны - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Трасса "Таврида", Крымский мост и Международный детский центр "Артек" - в Симферополе открылась уличная фотовыставка ", приуроченная ко Дню России.
Выставка "Сделано в России" – это 20 фоторабот, посвященных достижениям России и Крыма в сферах науки, технологии, сельского хозяйства, инфраструктуры и военного вооружения. Она является совместным проектом медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
"Мы работаем на полуострове уже более девяти лет и, как и все крымчане, видим, как преображается Крым. Мы помним первую сваю Крымского моста, первый километр трассы "Таврида", первое богослужение в Александро-Невском соборе и первый намаз в Соборной мечети. Мы стараемся запечатлеть каждый важный момент в истории современного Крыма, чтобы наши дети и внуки знали, что все это - сделано в России. Сделано для крымчан. И сделано с любовью", - рассказала шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы "Россия сегодня" о достижениях страны
В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы Россия сегодня о достижениях страны
1 из 2
В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы "Россия сегодня" о достижениях страны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы "Россия сегодня" о достижениях страны
В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы Россия сегодня о достижениях страны
2 из 2
В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы "Россия сегодня" о достижениях страны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 2
В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы "Россия сегодня" о достижениях страны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 2
В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы "Россия сегодня" о достижениях страны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В свою очередь заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Анастасия Форманчук отметила важность таких проектов, которые наглядно показывают, какие изменения происходят на полуострове и во всей стране.
"Это хороший и яркий проект, который показывает достижения нашей страны в различных отраслях. Сегодня Россия – ведущая страна, чьи достижения в науке, технологиях, экономике, культуре и спорте признаны во всем мире. Крым вместе со всей страной уверенно движется вперед и развивается. Мы открыты к таким проектам и новым идеям", - отметила Анастасия Форманчук.
© РИА Новости . Константин Михальчевский

Крымский мост

Крымский мост
1 из 20

Крымский мост

© РИА Новости . Константин Михальчевский
© РИА НовостиМеждународный детский центр "Артек"
Международный детский центр Артек
2 из 20
Международный детский центр "Артек"
© РИА Новости
© РИА НовостиТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
3 из 20
Трасса "Таврида"
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© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevАрт-кластер "Таврида"
Арт-кластер Таврида
4 из 20
Арт-кластер "Таврида"
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСоборная мечеть в Симферополе
Соборная мечеть в Симферополе
5 из 20
Соборная мечеть в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Алексей Майшев

Международная выставка-форум "Россия". Республика Крым. День региона.

Международная выставка-форум Россия. Республика Крым. День региона
6 из 20

Международная выставка-форум "Россия". Республика Крым. День региона.

© РИА Новости . Алексей Майшев
© РИА Новости . Александр Кряжев

Комбайны во время уборки урожая пшеницы на полях ЗАО птицефабрика "Посевнинская" в Черепановском районе Новосибирской области.

Россия - крупнейший в мире производитель зерна
7 из 20

Комбайны во время уборки урожая пшеницы на полях ЗАО птицефабрика "Посевнинская" в Черепановском районе Новосибирской области.

© РИА Новости . Александр Кряжев
© РИА Новости . Макс ВетровМемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма"
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма
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Мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма"
© РИА Новости . Макс Ветров
© РИА НовостиРеставрация и воссоздание памятников архитектуры и культуры в Крыму
Реставрация и воссоздание памятников архитектуры и культуры в Крыму
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Реставрация и воссоздание памятников архитектуры и культуры в Крыму
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Стадион СКА Арена, где проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК "Сочи" (Сочи).

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Стадион СКА Арена, где проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК "Сочи" (Сочи).

© РИА Новости . Александр Гальперин
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Медицинский работник демонстрирует флакон с вакциной "Спутник Лайт" в Центре первичной медико-санитарной помощи № 2 города Мариуполя, где возобновилась прививочная кампания против COVID-19.

Вакцина Спутник Лайт
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Медицинский работник демонстрирует флакон с вакциной "Спутник Лайт" в Центре первичной медико-санитарной помощи № 2 города Мариуполя, где возобновилась прививочная кампания против COVID-19.

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Комбайны во время уборки урожая пшеницы на полях ЗАО птицефабрика "Посевнинская" в Черепановском районе Новосибирской области.

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Стадион СКА Арена, где проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК "Сочи" (Сочи).

© РИА Новости . Александр Гальперин
11 из 20

Медицинский работник демонстрирует флакон с вакциной "Спутник Лайт" в Центре первичной медико-санитарной помощи № 2 города Мариуполя, где возобновилась прививочная кампания против COVID-19.

© РИА Новости
12 из 20

Навигационный спутник "Глонасс-М" на стенде госкорпорации "Роскосмос" на "российской неделе высоких технологий-2022" в ЦВК "Экспоцентр".

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
13 из 20

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
14 из 20
Россия в топ-10 мирового рейтинга в области цифровизации госуправления
© РИА Новости . Владимир Трефилов
15 из 20
Газопровод "Сила Сибири"
© РИА Новости . Павел Львов
16 из 20

Экспедиция "Арктика-2007"

© РИА Новости . Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
17 из 20
Организация Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
© РИА Новости . Владимир Песня
18 из 20
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
© РИА Новости . Александр Вильф
19 из 20
Атомный ледокол "Арктика"
© РИА Новости . Николай Зайцев
20 из 20
Стратегический ракетный комплекс пятого поколения "Сармат"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Выставка "Сделано в России" расположена на пересечении улиц Пушкина и Горького. Она продлится несколько недель. Посмотреть на работы и узнать больше о достижениях России также можно на сайте РИА Новости Крым.
 
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