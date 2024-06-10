https://crimea.ria.ru/20240610/zhara-ne-otpuskaet-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1137965002.html

Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник

Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник

В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится жаркая погода. Без осадков. В южных, восточных районах РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T00:01

2024-06-10T00:01

2024-06-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится жаркая погода. Без осадков. В южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем от +29 до +33 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240609/kholodnyy-tsiklon-idet-na-krym-chego-zhdat-ot-pogody-na-sleduyuschey-nedele-1137948861.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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