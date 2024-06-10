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Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник
Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник
В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится жаркая погода. Без осадков. В южных, восточных районах РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T00:01
2024-06-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится жаркая погода. Без осадков. В южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем от +29 до +33 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240609/kholodnyy-tsiklon-idet-na-krym-chego-zhdat-ot-pogody-na-sleduyuschey-nedele-1137948861.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник сохранится жаркая и сухая погода

00:01 10.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В понедельник Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится жаркая погода. Без осадков. В южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-запдный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, на побережье до +23 градусов, днем воздух прогреется до +29…+34, в горах до +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем от +29 до +33 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Гроза - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Вчера, 19:10Радио "Спутник в Крыму"
Холодный циклон идет на Крым: чего ждать от погоды на следующей неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
21:31Главное за день: 9 июня
21:07Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров
20:4415 тысяч лет под водой: в Тихом океане нашли самое древнее существо
20:28Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ
20:05В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой
19:37Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер
19:10Холодный циклон идет на Крым: чего ждать от погоды на следующей неделе
18:34Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии
18:07Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
17:43ВСУ уже используют разрешение на удары по России – советник Байдена
17:24ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
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