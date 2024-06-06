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Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг
Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится аномально-жаркая и сухая погода, благодаря господству тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T00:01
2024-06-06T00:01
2024-06-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится аномально-жаркая и сухая погода, благодаря господству тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 7/12 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +21, днем от +27 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение. До 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.Температура морской воды у побережья Крыма достигла 22 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится аномально-жаркая и сухая погода, благодаря господству тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20; днем +26…31, в горах +19…24.", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 7/12 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +21, днем от +27 до +30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение. До 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.
Температура морской воды у побережья Крыма достигла 22 градусов.