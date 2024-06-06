https://crimea.ria.ru/20240606/zhara-budet-oslabevat-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1137855051.html

Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг

Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится аномально-жаркая и сухая погода, благодаря господству тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T00:01

2024-06-06T00:01

2024-06-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится аномально-жаркая и сухая погода, благодаря господству тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 7/12 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +21, днем от +27 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение. До 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.Температура морской воды у побережья Крыма достигла 22 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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