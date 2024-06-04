https://crimea.ria.ru/20240604/turchak-stanet-gubernatorom-respubliki-altay-1137837737.html

Турчак станет губернатором Республики Алтай

Турчак станет губернатором Республики Алтай - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Турчак станет губернатором Республики Алтай

Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку занять должность губернатора Республики Алтай. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T13:34

2024-06-04T13:34

2024-06-04T13:57

андрей турчак

россия

владимир путин (политик)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку занять должность губернатора Республики Алтай. Турчак в свою очередь поблагодарил президента за оказанную возможность и пообещал предоставить содержательный доклад о своей работе в новой должности на следующей встрече с российским лидером.Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что уходит с должности в связи с переходом на новое место работы.Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения о специальности экономист-менеджер-исследователь. В 2014 году стал магистром международных отношений после обучения в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ. Должность заместителя председателя Совфеда Турчак занимал с 2021 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почета, орденом Александра Невского и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей турчак, россия, владимир путин (политик), политика, новости, республика алтай