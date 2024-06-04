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Турчак станет губернатором Республики Алтай - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Турчак станет губернатором Республики Алтай
Турчак станет губернатором Республики Алтай - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Турчак станет губернатором Республики Алтай
Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку занять должность губернатора Республики Алтай. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T13:34
2024-06-04T13:57
андрей турчак
россия
владимир путин (политик)
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку занять должность губернатора Республики Алтай. Турчак в свою очередь поблагодарил президента за оказанную возможность и пообещал предоставить содержательный доклад о своей работе в новой должности на следующей встрече с российским лидером.Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что уходит с должности в связи с переходом на новое место работы.Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения о специальности экономист-менеджер-исследователь. В 2014 году стал магистром международных отношений после обучения в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ. Должность заместителя председателя Совфеда Турчак занимал с 2021 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почета, орденом Александра Невского и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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андрей турчак, россия, владимир путин (политик), политика, новости, республика алтай
Турчак станет губернатором Республики Алтай

Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

13:34 04.06.2024 (обновлено: 13:57 04.06.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку занять должность губернатора Республики Алтай.
"Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, — имею в виду Республику Алтай", — сказал президент на встрече, которую транслировал телеканал "Россия 24".
Турчак в свою очередь поблагодарил президента за оказанную возможность и пообещал предоставить содержательный доклад о своей работе в новой должности на следующей встрече с российским лидером.
"Сделаю все, чтобы заручиться их (жителей региона — ред.) поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона", — сказал он.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что уходит с должности в связи с переходом на новое место работы.
Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения о специальности экономист-менеджер-исследователь. В 2014 году стал магистром международных отношений после обучения в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.
Должность заместителя председателя Совфеда Турчак занимал с 2021 года.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почета, орденом Александра Невского и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
 
Андрей ТурчакРоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаНовостиРеспублика Алтай
 
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