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Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО
Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО
РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T11:00
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пресс-центр
фонд "защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июня - 11.00. Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО".Год назад в Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества". За это время сотни ветеранов специальной военной операции и члены семей погибших смогли получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна, консультации и сопровождение в решении бытовых и социальных вопросов.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир ТРЕГУБ;— заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий ЗАИЧЕНКО;— заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил СТАДНИК.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО"
Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО"
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РИА Новости Крым
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60
пресс-центр, фонд "защитники отечества", крым

Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО

11:00 04.06.2024 (обновлено: 12:27 04.06.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июня - 11.00. Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО".
Год назад в Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества". За это время сотни ветеранов специальной военной операции и члены семей погибших смогли получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна, консультации и сопровождение в решении бытовых и социальных вопросов.

С какими проблемами чаще всего обращались военнослужащие? Как организовано персональное сопровождение ветеранов боевых действий и семей погибших? Насколько расширился штат специалистов фонда и география его присутствия? Сколько семей закреплено за кураторами организации? Какими государственными мерами поддержки охвачены участники СВО и что им может предложить регион? Сколько земельных участков было выдано защитникам страны?

Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир ТРЕГУБ;
— заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий ЗАИЧЕНКО;
— заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил СТАДНИК.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО"
Пресс-конференция Фонд Защитники Отечества: сопровождение и защита участников СВО
1 из 4
Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб
Руководитель Регионального отделения Государственного фонда Защитники Отечества Владимир Трегуб
2 из 4
Руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник
Заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник
3 из 4
Заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко
Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко
4 из 4
Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Пресс-центрФонд "Защитники Отечества"Крым
 
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