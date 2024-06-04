Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО
11:00 04.06.2024 (обновлено: 12:27 04.06.2024)
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июня - 11.00. Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО".
Год назад в Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества". За это время сотни ветеранов специальной военной операции и члены семей погибших смогли получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна, консультации и сопровождение в решении бытовых и социальных вопросов.
С какими проблемами чаще всего обращались военнослужащие? Как организовано персональное сопровождение ветеранов боевых действий и семей погибших? Насколько расширился штат специалистов фонда и география его присутствия? Сколько семей закреплено за кураторами организации? Какими государственными мерами поддержки охвачены участники СВО и что им может предложить регион? Сколько земельных участков было выдано защитникам страны?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир ТРЕГУБ;
— заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий ЗАИЧЕНКО;
— заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил СТАДНИК.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО"
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Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб
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Руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник
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Заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко
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Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев