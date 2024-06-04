https://crimea.ria.ru/20240604/fond-zaschitniki-otechestva-soprovozhdenie-i-zaschita-uchastnikov-svo--1137743692.html

Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО

Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО

РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T11:00

2024-06-04T11:00

2024-06-04T12:27

пресс-центр

фонд "защитники отечества"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июня - 11.00. Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО".Год назад в Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества". За это время сотни ветеранов специальной военной операции и члены семей погибших смогли получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна, консультации и сопровождение в решении бытовых и социальных вопросов.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир ТРЕГУБ;— заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий ЗАИЧЕНКО;— заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил СТАДНИК.

крым

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2024

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Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО" Пресс-конференция "Фонд "Защитники Отечества": сопровождение и защита участников СВО" 2024-06-04T11:00 true PT44M44S

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пресс-центр, фонд "защитники отечества", крым