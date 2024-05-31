https://crimea.ria.ru/20240531/trevoga-v-sevastopole-zhiteley-prizvali-proyti-v-ukrytiya-1137315049.html
Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия
Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T16:59
2024-05-31T16:59
2024-05-31T17:17
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
крым
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.Жителям на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждение публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал об этом. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма
Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:59 31.05.2024 (обновлено: 17:17 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
Жителям на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.
В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;
- Предупреждение публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал об этом. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.