https://crimea.ria.ru/20240531/trevoga-v-sevastopole-zhiteley-prizvali-proyti-v-ukrytiya-1137315049.html

Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия

Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T16:59

2024-05-31T16:59

2024-05-31T17:17

михаил развожаев

воздушная тревога в севастополе

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.Жителям на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждение публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал об этом. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма