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Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия
Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T16:59
2024-05-31T17:17
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.Жителям на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждение публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал об этом. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма
Тревога в Севастополе: жителей призвали пройти в укрытия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

16:59 31.05.2024 (обновлено: 17:17 31.05.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
Жителям на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.
В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;
- Предупреждение публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал об этом. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
Михаил РазвожаевВоздушная тревога в СевастополеКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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