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Максим Новик – биография

Максим Новик – биография - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Максим Новик – биография

Максим Владимирович Новик родился 13 января 1976 года в Симферополе. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T10:19

2024-05-30T10:19

2024-05-30T10:19

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Максим Владимирович Новик родился 13 января 1976 года в Симферополе.В 1998 году окончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства, факультет гидромелиорации по специальности инженер-строитель, водоснабжение, водоотведение, охрана и рациональное использование водных ресурсов.В 2008 году окончил Крымскую академию природоохранного и курортного строительства, Архитектурно-строительный факультет, по специальности инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство.С 1998 по 2012 годы работал в государственных и частных строительных компаниях на должностях от инженера до главного инженера.С декабря 2012 по июнь 2014 года занимал должность старшего судебного эксперта в Крымском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции.С октября 2015 по сентябрь 2016 года - главный специалист ГУП РК "Служба технического надзора".С октября 2016 по июль 2018 года - начальник управления капитального строительства ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского".С июля 2018 года - заместитель генерального директора по строительству ГУП РК "Вода Крыма".С сентября 2020 года - директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма".С апреля 2021 года - первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.С 19 мая 2021 года - генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма".

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2024

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