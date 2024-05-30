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Максим Новик – биография - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Максим Новик – биография
Максим Новик – биография - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Максим Новик – биография
Максим Владимирович Новик родился 13 января 1976 года в Симферополе. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T10:19
2024-05-30T10:19
максим новик
минжкх крыма
биография
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
вода крыма
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Максим Владимирович Новик родился 13 января 1976 года в Симферополе.В 1998 году окончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства, факультет гидромелиорации по специальности инженер-строитель, водоснабжение, водоотведение, охрана и рациональное использование водных ресурсов.В 2008 году окончил Крымскую академию природоохранного и курортного строительства, Архитектурно-строительный факультет, по специальности инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство.С 1998 по 2012 годы работал в государственных и частных строительных компаниях на должностях от инженера до главного инженера.С декабря 2012 по июнь 2014 года занимал должность старшего судебного эксперта в Крымском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции.С октября 2015 по сентябрь 2016 года - главный специалист ГУП РК "Служба технического надзора".С октября 2016 по июль 2018 года - начальник управления капитального строительства ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского".С июля 2018 года - заместитель генерального директора по строительству ГУП РК "Вода Крыма".С сентября 2020 года - директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма".С апреля 2021 года - первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.С 19 мая 2021 года - генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма".
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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максим новик, минжкх крыма, биография, крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, вода крыма, симферополь
Максим Новик – биография

Биография Максима Новика

10:19 30.05.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМаксим Новик
Максим Новик
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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Максим Владимирович Новик родился 13 января 1976 года в Симферополе.
В 1998 году окончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства, факультет гидромелиорации по специальности инженер-строитель, водоснабжение, водоотведение, охрана и рациональное использование водных ресурсов.
В 2008 году окончил Крымскую академию природоохранного и курортного строительства, Архитектурно-строительный факультет, по специальности инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство.
С 1998 по 2012 годы работал в государственных и частных строительных компаниях на должностях от инженера до главного инженера.
С декабря 2012 по июнь 2014 года занимал должность старшего судебного эксперта в Крымском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции.
С октября 2015 по сентябрь 2016 года - главный специалист ГУП РК "Служба технического надзора".
С октября 2016 по июль 2018 года - начальник управления капитального строительства ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского".
С июля 2018 года - заместитель генерального директора по строительству ГУП РК "Вода Крыма".
С сентября 2020 года - директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма".
С апреля 2021 года - первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
С 19 мая 2021 года - генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма".
 
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