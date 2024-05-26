Севастопольцы завоевали золото и серебро на международном турнире дзюдо
Севастопольцы завоевали золото и серебро на международном турнире по дзюдо
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольцы завоевали золото и серебро на международном турнире дзюдо
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА новост Крым. 26 мая в Хабаровске на Международном турнире по дзюдо этапа серии профессиональных соревнований "Russian judo Tour" спортсмены из Севастополя Александр Шалимов и Антон Брачев завоевали золото и серебро среди тяжеловесов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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По его информации, соревнования состоялись на татами "Платинум Арены" в Хабаровске. За медали боролись спортсмены из 27 регионов Российской Федерации, а также Беларуси, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Румынии, Канады, Израиля, Молдовы и Монголии.
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В первом поединке Александр Шалимов выиграл у представителя Беларуси Сергея Якубенко. Во втором поединке он победил чемпиона России 2022 года Давида Бабаяна.
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Антон Брачев в первой схватке одержал победу над победителем Всероссийской спартакиады сильнейших — Исламом Акарашевым. Во втором поединке в упорной борьбе выиграл многократного чемпиона России из Санкт-Петербурга Антона Кривобокова.
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"Александр Шалимов и Антон Брачев — большой успех севастопольской школы дзюдо! Данная победа позволила Александру Шалимову выполнить норматив мастера спорта России международного класса. Антон Брачев забирает серебряную медаль и путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в декабре на олимпийской базе "Сириус" в Сочи", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
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По его информации, соревнования состоялись на татами "Платинум Арены" в Хабаровске. За медали боролись спортсмены из 27 регионов Российской Федерации, а также Беларуси, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Румынии, Канады, Израиля, Молдовы и Монголии.
⠀
В первом поединке Александр Шалимов выиграл у представителя Беларуси Сергея Якубенко. Во втором поединке он победил чемпиона России 2022 года Давида Бабаяна.
⠀
Антон Брачев в первой схватке одержал победу над победителем Всероссийской спартакиады сильнейших — Исламом Акарашевым. Во втором поединке в упорной борьбе выиграл многократного чемпиона России из Санкт-Петербурга Антона Кривобокова.
⠀
"Александр Шалимов и Антон Брачев — большой успех севастопольской школы дзюдо! Данная победа позволила Александру Шалимову выполнить норматив мастера спорта России международного класса. Антон Брачев забирает серебряную медаль и путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в декабре на олимпийской базе "Сириус" в Сочи", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
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