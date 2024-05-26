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Севастопольцы завоевали золото и серебро на международном турнире дзюдо

Севастопольцы завоевали золото и серебро на международном турнире дзюдо - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Севастопольцы завоевали золото и серебро на международном турнире дзюдо

26 мая в Хабаровске на Международном турнире по дзюдо этапа серии профессиональных соревнований "Russian judo Tour" спортсмены из Севастополя Александр Шалимов... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T19:01

2024-05-26T19:01

2024-05-26T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА новост Крым. 26 мая в Хабаровске на Международном турнире по дзюдо этапа серии профессиональных соревнований "Russian judo Tour" спортсмены из Севастополя Александр Шалимов и Антон Брачев завоевали золото и серебро среди тяжеловесов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.⠀По его информации, соревнования состоялись на татами "Платинум Арены" в Хабаровске. За медали боролись спортсмены из 27 регионов Российской Федерации, а также Беларуси, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Румынии, Канады, Израиля, Молдовы и Монголии.⠀В первом поединке Александр Шалимов выиграл у представителя Беларуси Сергея Якубенко. Во втором поединке он победил чемпиона России 2022 года Давида Бабаяна.⠀Антон Брачев в первой схватке одержал победу над победителем Всероссийской спартакиады сильнейших — Исламом Акарашевым. Во втором поединке в упорной борьбе выиграл многократного чемпиона России из Санкт-Петербурга Антона Кривобокова.⠀"Александр Шалимов и Антон Брачев — большой успех севастопольской школы дзюдо! Данная победа позволила Александру Шалимову выполнить норматив мастера спорта России международного класса. Антон Брачев забирает серебряную медаль и путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в декабре на олимпийской базе "Сириус" в Сочи", - написал губернатор в своем ТГ-канале.⠀

https://crimea.ria.ru/20231218/pobedil-sebya-sportsmen-iz-sevastopolya-vyigral-kubok-rossii-po-dzyudo-1133632823.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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