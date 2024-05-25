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Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T16:11

2024-05-25T16:11

2024-05-25T16:11

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Он упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал.Губернатор добавил, что в результате взрыва поврежден также легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул глава области.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, белгородская область