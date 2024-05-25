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Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T16:11
2024-05-25T16:11
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Он упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал.Губернатор добавил, что в результате взрыва поврежден также легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул глава области.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
шебекино (город в белгородской области)
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Новости
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, белгородская область
Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области - губернатор

16:11 25.05.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Он упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал.
"В результате взрыва пострадала мирная жительница - у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате взрыва поврежден также легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул глава области.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
 
Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиБелгородская область
 
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